Alerta por 5 muertos en accidentes de tránsito y múltiples choques en Mendoza

-Murió el conductor de una moto. Tenía 19 años de edad. Sucedió en el departamento San Martín. Una adolescente de 14 años que lo acompañaba, recibió heridas de consideración y quedó internada en estado delicado. Auto y moto chocaron a la altura de Carril Chimbas y calle "La Mora". El auto era conducido por un hombre de 46 años que circulaba acompañado por su mujer y dos hijos, quienes no sufrieron heridas.

-Un segundo conductor de moto también perdió la vida. Sucedió al chocar contra un camión en ruta provincial 143 en San Rafael. En la moto de baja cilindrada viajan tres personas, de las cuales una murió en el lugar, el varón de 18 años que manejaba. El Scania era conducido por un hombre de 63 años y ambos vehículos chocaron de frente minutos antes de las 12 de la noche frente a los ingresos al Cementerio de Real del Padre.

-Un tercer conductor de moto murió en Lavalle. La víctima fatal tenía 24 años y chocó de frente con un vehículo manejado por un policía de la provincia y custodio oficial, de 39 años de edad que manejaba borracho. El test le dio positivoo con 1,95 gr de alcohol en sangre. Sucedió minutos antes del amanecer en ruta nacional 40 a la altura de la Escuela "Abdón Abraham". Ambos conductores fueron trasladados en forma urgente al hospital Central, pero luego se informó que el motociclista había perdido la vida.

-Conductor de moto fue amenazado con arma de fuego y le robaron el rodado. Sucedió en Las Heras. La víctima de 21 años salía de su domicilio cuando fue abordado por los delincuentes. Cuando pudo recuperarse del mal momento llamó al 911. Fue asistido por personal policial pero no dieron con los asaltantes. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Conductor alcoholizado chocó en Guaymallén esta madrugada. Manejaba un auto Peugeot 206 con 1,92 gramos de alcohol en sangre. Sucedió en calles Lamadrid y Paso de los Patos, en Dorrego. Chocó contra otro auto manejado por una mujer que íba a trabajar y cuyo vehículo Citroën 0 km lo había sacado de la agencia el jueves. Testigos indicaron que los cuatro jóvenes que circulaban en el Peugeot no respetaron un disco PARE, no frenaron y circulaban con luces apagadas. Hubo un despliegue importante de bomberos, policías y personal médico del Servicio Coordinado.

-Conductor de un auto volcó y salvó su vida de milagro. Viajaba desde Mendoza a la provincia Neuquén. El episodio se produjo en ruta provincial 151 a la altura de la localidad Añelo. Se informó que el hombre de 51 años fue asistido y trasladado a un centro médico donde se recupera. Él declaró que el incidente se produjo en solitario, porque se quedó dormido.

-Matan a un hombre en una discusión callejera. Sucedió en Godoy Cruz. Por el hecho hay dos hermanos detenidos y secuestraron un arma de fuego. La víctima fatal tenía 42 años y fue identificado como Guillermo Gastón Pereyra. La investigación arrojó como resultado inmediato la detención de dos sospechosos que tienen 25 y 38 años. El crimen tuvo lugar en inmediaciones de calles Chile y Boulogne Sur Mer.

-Incendio arrasó una humilde vivienda en el sur provincial. El hecho sucedió en la localidad "Real del Padre" en el departamento San Rafael. En esa casa vivía una mujer con cuatro de sus siete hijos y un nieto. Ella trabaja en servicio doméstico "cama adentro" durante toda la semana en Chacras de Coria en el Gran Mendoza y volvía a su hogar sólo los fines de semana. Las llamas se llevaron muebles, electrodomésticos y ropa. Quedaron prácticamente en la calle. Se trata de una casa antigua lindera a la estación del Ferrocarril. Todas las personas que quieran sumarse para que María Rosa pueda construir su casa pueden coordinar donaciones al WhatsApp +54 9 2604 26-7494 o directamente hacer su donación al alias: puro.real.acatar.mp

-Caso Alan Villouta. Volvió a la Corte provincial de justicia el expediente que dejó sin condena al empresario que manejaba borracho y mató al joven de 21 años, cuando salía de trabajar frente al Acceso Sur. Alejandro Verdenelli será nuevamente puesto bajo la lupa del tribunal, luego de que un plazo administrativo le otorgara la prescripción de la causa. Será a través de una medida de Casación.

-11 teléfonos celulares fueron descubiertos cuando intentaban ingresarlos a la cárcel de Almafuerte, en Cacheuta. El episodio se descubrió por cámaras de seguridad durante una inspección de rutina cuando una visitante intentaba ingresar con carne cruda en un taper. Debajo había un envoltorio que contenía los celulares y chips. Por el caso un agente penitenciario quedó bajo investigación.

-Incidente en la nieve. Una niña de 7 años practicaba deporte y sufrió un accidente que le provocó lesiones. Sucedió en el complejo invernal "Penitentes" cuando había temporal intenso de nieve y familias enteras disfrutaban la jornada para esquiar y jugar. En un momento chocó contra otra menor de edad. Esto le provocó un desmayo y sangrado en un oído. En forma inmediata se pidió ayuda al 911. Fue así que se montó un rápido operativo vial para trasladarla por tierra desde la zona de alta montaña hacia el Gran Mendoza. En cuestión de minutos fue ingresada a la guardia del hospital "Humberto Notti", donde es monitoreada en forma permanente por traumatismo grave de cráneo.

-Dos serenos fueron asaltados en obra en construcción. Sucedió la madrugada de este lunes en inmediaciones de Calles Félix Suárez y Capilla de Nieve en Guaymallén. Bajo amenazas, los delincuentes les llevaron gran cantidad de herramientas.

-Auto y camión chocaron en Guaymallén. Sucedió en la esquina de carril Avellaneda y Pedro Molina. Denunciaron que el semáforo estaba en intermitente. No hubo personas heridas, pero sí caos vehicular.

-Auto y moto chocaron en otra esquina de Guaymallén. Sucedió en lateral Norte del Acceso Este y calle Alfonsina Storni. No se registraron heridos.

-Camión quedó cruzado en una transitada arteria este mediodía. Junto al acoplado quedaron en medio de la céntrica Avenida Hipólito Irigoyen frente a Suter en la mano de ingreso al centro de San Rafael. Hubo también ramas y troncos tirados en la cinta asfáltica.

-Incidente vial en Acceso Este. Sucedió pasado el mediodía a la altura de Ruta provincial 50 en el departamento Maipú. En la zona se realizan obras por lo cual se pide respetar velocidad. Hubo personas heridas.

-Siniestro vial en Costanera y Nudo vial. Sucedió en la mano que va hacia el norte. Chocaron auto y moto. Hubo caos vehicular y los lesionados fueron derivados al hospital Central.

-Se incendio vivienda particular en Guaymallén. Sucedió la mañana de este lunes en calles Silvano Rodríguez y Alpatacal en la zona de VillaNueva. El jefe de familia puedo salir junto a su hija y no tuvieron que lamentar heridas ni intoxicación. Las pérdidas materiales llegan al 100% según anticipó personal de Bomberos Voluntarios.