Los investigadores del crimen de María Marta García Belsunce realizarán el próximo miércoles una inspección ocular en el country Carmel de Pilar con el objetivo de cronometrar cuánto tarda en llenarse la bañera donde hace 16 años fue encontrada semisumergida luego de haber sido asesinada, informaron fuentes judiciales.



La medida fue dispuesta para las 13 en el country ubicado en la calle Monseñor de Andrea al 1600 de Pilar y estará encabezada por los fiscales de la causa, María Inés Domínguez y Andrés Quintana, junto a peritos de Policía Científica.



Fuentes judiciales revelaron que el objetivo será ajustar y precisar lo mejor posible la línea de tiempo que los fiscales tienen trazada a partir de la hora del crimen que el médico forense que hizo la autopsia estimó a las 18.30 de aquel 27 de octubre de 2002.



"La idea es saber en cuántos minutos se llena esa bañera para ver cuánto tiempo antes de la llegada de Carrascosa comenzó a llenarse la bañadera", dijo una fuente judicial.



Es que de acuerdo a la reconstrucción de los fiscales, Carrascosa llegó a su casa alrededor de las 19, vio vapor y vidrios empañados y encontró a su mujer semisumergida boca abajo, con la cabeza dentro del agua y el tronco y las piernas fuera, en una bañera que estaba casi llena, pero sin rebalsar de agua teñida con sangre.



Además, se sabe que María Marta partió rumbo a su casa de lo de su cuñado Guillermo Bártoli cuando terminó el partido Boca-River, a las 18.07, que en el camino la vieron y saludaron tres adolescentes, por lo que la estimación es que la víctima tardó unos cinco minutos y llegó a su casa a las 18.12.



Por lo tanto, para que María Marta haya sido quien puso el tapón y comenzó a prepararse un baño, tuvo que hacerlo entre las 18.12 y las 18.30, porque luego de esa hora ya había sido asesinada de seis balazos -el primero que rebotó en el cráneo y fue la famosa "bala-pituto"- y los otros cinco proyectiles que fueron hallados dentro de la cabeza recién en la autopsia. Por lo tanto, si fue María Marta la que abrió la canilla, esa bañera -que es de grandes dimensiones, con jets de hidromasaje y no tiene boca con tope de desagote-, tiene que tardar entre 30 y 48 minutos en llenarse al menos hasta la mitad y sin rebalsar con medio cuerpo de una mujer semisumergido, como la encontró Carrascosa a las 19.



Para los fiscales, eso parece mucho tiempo, por lo que irán con un cronómetro y realizarán diversas pruebas de llenado para analizar todas las variables: sólo con agua caliente que genere vapor, con agua caliente y fría, con el chorro en su máximo caudal o con la canilla abierta a medias.



"Si los tiempos no dan con María Marta, ¿quién abrió el grifo? ¿El asesino? ¿Después de haber efectuado seis disparos con un revólver 32? ¿Para qué? ¿O fue alguien que después quiso montar alguna escena?", se preguntó uno de los investigadores.



Los tiempos también serán cotejados con los horarios en los que está acreditado que el actual imputado Pachelo estaba dentro del country, ya que esa tarde quedó registrada su llegada a las 17.34 y su salida a las 18.59.



También fueron notificados y podrán asistir a esta inspección los abogados de las partes, es decir, Gustavo Hechem por la querella de la familia de María Marta, Roberto Ribas por Pachelo; los abogados Diego Olmedo y Francisco García Santillán por la ex esposa del ex vecino, Inés Dávalos Cornejo; y los defensores de los cinco vigiladores que también fue indagados por el crimen.



También podría estar presente el viudo Carrascosa, quien estuvo nueve años preso por el asesinato pero fue absuelto en diciembre de 2016. Pese a que lo tiene alquilado, Carrascosa sigue siendo el propietario del chalet donde su esposa fue asesinada y podría ir a la casa para la diligencia.