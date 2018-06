El 3 de julio termina el juicio contra Nahir. (Captura)

Nahir Galarza, la joven de 19 años acusada de asesinar a su ex novio, Fernando Pastorizzo, de dos balazos en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, declaró en la última audiencia del juicio en su contra y detalló cómo fue el día del crimen.

Quebrada en llanto y cabizbaja, la acusada relató que horas antes de la muerte de Fernando, llegó a su casa, llamó a su madre (Yamina) para que le abriera la puerta y aseguró que sus planes eran "bañarse e irse a acostar".

Sin embargo, antes de entrar a su habitación recibió un llamado desesperado de la víctima: "Me saqué los zapatos antes de entrar a mi habitación y me llamó Fernando, me habló alterado, desesperado".

Agregó: "Creí que le pasaba algo, me dijo que estaba en la puerta de mi casa y que era urgente. Entonces, bajé así descalza para verlo".



Acto seguido se quebró y no pudo continuar con sus declaraciones. Luego continuaría diciendo como era la relación con el joven e indicando la violencia que sufría por parte de este.