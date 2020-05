Arresto domiciliario para la policía hot. En mayo de 2019, Johana Andrea Gauján terminó detenida acusada de participar en al menos 17 asaltos cometidos por una banda integrada por su novio en la zona de La Plata y en localidades como Abasto, El Peligro, Colonia Japonesa y Olmos.

Con un recurso poco habitual: utilizaban un dron para hacer un trabajo de rastreo y efectuaban un seguimiento a las víctimas. Registraban sus movimientos y se interiorizaban de sus entornos, observaban sus domicilios y estudiaban la zona y alrededores. Medían los potenciales riesgos.

Gauján tiene una atractiva figura.

Después, actuaban para mostrar el botín en sus redes sociales, tatuajes y cirugías estéticas, cuatriciclos, viajes y veraneos. En los allanamientos, la DDI de La Plata encontró relojes, efectivo, armas de fuego. Gauján, de 27 años, oriunda de Berazategui, había integrado la Policía Bonaerense y perdió el puesto por repetidas ausencias al servicio. En dos años, Gauján no tuvo ningún ascenso.

Gauján tiene una atractiva figura.

Al menos diez familias se presentaron en la UFI Nº 15 de La Plata a cargo de Cecilia Corfield para reconocer objetos recuperados en los allanamientos a la banda. Gauján dejó la Alcaidía N° 3 de La Plata, en donde estuvo encerrada desde agosto de 2019. Seguirá bajo arresto domiciliario.

Gauján tiene una atractiva figura.

La Justicia consideró que no hay peligro de fuga y que su participación en los hechos fue secundaria. Hasta ahora, los fundamentos se desconocen, no se sabe si su defensa planteó como excusa la pandemia del Covid-19. La ex policía no había sido detenida en un primer momento, pero el fiscal reunió las pruebas suficientes para determinar su presunta participación en los asaltos.