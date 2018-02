Roque Garay, hermano del cadete que murió por las lesiones causadas durante un entrenamiento excesivo para el ingreso a la Escuela de Policía de La Rioja, expresó que al joven "lo mataron como a un perro, lo destrozaron".



Garay dialogó esta tarde en la puerta del establecimiento, donde un grupo numeroso de manifestantes convocados por las redes sociales se congregaron para pedir justicia por la muerte de Emanuel Garay, en momentos en que el gobernador Sergio Casas anunció que echaba al secretario de Seguridad y al jefe de Policía provincial.



"A mi hermano lo mataron como a un perro, lo destrozaron, no tienen idea de cómo quedó Emanuel", aseguró el hombre visiblemente compungido. "Destuyeron toda una familia, la destrozaron como lo hicieron con mi hermano. A él lo mataron, no hay otra cosa y esto no puede volver a pasar", remarcó Garay.



Al ser consultado sobre qué esperaba para paliar el dolor, el hombre afirmó que quiere "que todos vayan presos, todos los responsables".



"Asesinaron a mi hermano que sólo tenía 18 años y nada de lo que hagan devolverá la vida de Emanuel", se lamentó.



Los manifestantes se ubicaron frente al ingreso de la Escuela de Cadetes que está a sólo 100 metros de la residencia del gobernador Casas y, tras interrumpir el tránsito de la avenida con quema de cubiertas, exigieron justicia.



Algunos manifestantes portaban carteles con insultos a la Policía y también botellas de agua para señalar que "Emanuel solo pedía eso, agua", en referencia al motivo por el cual el joven habría sido brutalmente golpeado.