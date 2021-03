"Estoy parada en el lugar donde mataron a mi mamá producto del golpe en la cabeza que le provocó este malnacido", comenzó Pilar, aún consternada por la muerte de su mamá María Rosa Daglio (55), quien fue arrojada al suelo y arrastrada por un motochorro que quiso robarle la cartera en pleno centro de Ramos Mejía.

La joven relató a Crónica HD que su mamá "estaba de espaldas, la arrastraron 6 metros y quedó tirada". Los vecinos y su hermana menor, de 18 años, fueron los primeros en asistirla, continuó, mientras esperaba la ambulancia: "Estuvo 40 minutos sin oxígeno en el cerebro".

El asalto a Daglio, ocurrido en la tarde del viernes en Belgrano al 300 de la mencionada localidad del partido de La Matanza, quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el momento en el que la mujer es derribada y arrastrada por la vereda por el ladrón, que usaba casco e iba en moto.

"Hay una familia destruída detrás de la vida que arrebataron pero tratamos de ser fuertes por ella y vamos a hacer Justicia", reclamó Pilar y agregó: "La pareja de mi mamá, que vive con los chicos, está internada en terapia intensiva con coronavirus y ya teníamos un panorama desolador. Luego pasa esto con mi mamá y no existen palabras".

Al recordar a su mamá, la joven la caracterizó como "una mujer súper sana". "Ella siempre decía 'entreguen todo cuando los quieren robar, lo importante es la vida'. Nunca pensás que te puede pasar una cosa así", afirmó desolada.

María Rosa Daglio era psicóloga social, mamá de 4 hijos y abuela de 2 nietos.

El fiscal Federico Medone, a cargo de la UFI especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quedó a cargo de la investigación, que quedó caratulada como "homicidio en ocasión de robo".

Medone esperaba contar en las próximas horas con el resultado preliminar de la autopsia en la morgue de La Matanza, al tiempo que trabaja en el análisis de imágenes de distintas cámaras instaladas en la zona para tratar de identificar al delincuente.

En ese sentido, Pilar reclamó: "Desde el día del episodio que no recibimos ninguna novedad, las cámaras no se siguieron. Las que pueden verse las aportaron los vecinos. No siguen la moto, ¿dónde está?, eso es lo que pedimos. Queremos saber dónde está este malviviente".

La familia de Daglio convocó a una movilización prevista para el próximo viernes 26, a las 19, en Avenida de Mayo y Rivadavia, de Ramos Mejía. "Pedimos más seguridad. Hoy fue María y mañana será otra", concluyó la chica.