Guillermo Othacehé. Había ido a la casa de su papá junto a su esposa y sus dos hijas.



El hijo del ex intendente del partido bonaerense de Merlo, Raúl Othacehé, quien junto a su mujer y sus dos hijas fueron sorprendidos por cinco delincuentes armados cuando iban a cenar a lo de su padre, contó que su mujer "tuvo un arma de fuego en la boca" y él en "la cabeza" al momento del asalto y que en el tiroteo fue baleado el sereno.



"Eran las 22.10 de anoche, cruzábamos con mi mujer y las nenas cuando llegó un auto con cinco delincuentes muy armados y encapuchados y sólo me decían 'metete adentro, metete adentro'", dijo hoy a la prensa Guillermo Othacehé.



"Mi mujer y las nenas entraron corriendo. Mi mujer tuvo un arma de fuego en la boca y a mí me hacen entrar del lado del garage y me tiran al piso con una pistola en la cabeza y pierdo noción del tiempo. Todos estaban muy nerviosos y fue muy raro", agregó el hijo del ex funcionario.



"Ellos tenían máscaras. Yo cruce muy distendido como lo hago cada noche que voy a comer con mis viejos y veo un auto que bajaba la velocidad a media cuadra y veo que se nos vienen encima y nos metieron adentro de la casa", relató el joven.



Además, contó que cuando a él lo ingresan en la casa se produjo una pelea con el sereno, Miguel Angel Maidana (45), quien fue atacado a balazos por los ladrones, tras lo cual los delincuentes escaparon corriendo.



En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que de los cuatro delincuentes que entraron a la vivienda, el primero huyó a pie, otros dos se metieron en el mismo auto Citröen Air Cross en el que habían llegado y el cuarto, según Guillermo, "en el video no se ve, pero se va a último momento", también a la carrera.