Quedó detenido acusado de haber atado de pies y manos a su expareja, con quien tenía una restricción de acercamiento vigente, robarle dinero y otros bienes y raparle la cabeza con una rasuradora.

Fue en Mar del Plata, y se trata de un médico, de 43 años quien fue denunciado por la mujer, de la misma edad.

.

Dijo que la atacó cuando se encontraba junto a su madre, a la que también agredió, en el departamento en el que vive en el centro de la ciudad en Colón al 2500.



La víctima relató a la policía que había sido sorprendida por su ex pareja, con quien tiene una medida de restricción de acercamiento, y que tanto ella como su madre, de 73 años, habían sido robadas y agredidas físicamente.



El hombre, que se desempeña como médico en el Sanatorio Avenida, tocó la puerta de entrada pidiendo desde afuera un medicación que necesitaba tomar de forma urgente.



Ante eso, la mujer abrió entonces la puerta. Pero allí estaba su expareja, junto a otros dos hombres y una mujer, a quienes no logró identificar porque llevaban barbijo. Se abalanzaron sobre ella y sobre su madre.



Las ataron de pies y manos, robaron 1.000 dólares y 50.000 pesos y un televisor LCD. El acusado le rapó la mitad de la cabellera a su ex pareja con una máquina que había llevado.

.



Las cámaras de seguridad confirmaron que uno de los agresores era la expareja de la mujer. La Justicia ordenó su detención. Se trabaja en identificar a las otras tres personas que cometieron el delito con él.



Quedó detenido en la Unidad Penal 44 de Batán.