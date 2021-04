La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue aceptada como querellante en la causa por la muerte de una mujer en el interior de una comisaría puntana hace un año, hecho por el que la familia pide que se investigue a la policía provincial.



La muerte de Florencia Magalí Morales (39) ocurrió el 5 de abril de 2020 en una celda de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, en el norte de la provincia de San Luis, a la que ingresó en plena cuarentena por el coronavirus y donde fue hallada con signos de ahorcamiento.



Si familia descree en la hipótesis inicial de la investigación que indicaba que se había tratado de un suicidio, y denunció que se está ante un caso de violencia institucional, por el que hasta el momento no hay imputados.

A casi un año del hecho, el 2 de este mes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue aceptada como querellante en la causa, luego de solicitarlo mediante un escrito en el que consideró estar ante un caso "de posible violencia institucional que podría derivar en una causa internacional contra el Estado argentino".



Mediante un escrito que lleva la firma de Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y de Graciela Nora Kullock, como letrada patrocinante, el organismo requirió promover "el debido proceso y la búsqueda de verdad y justicia".



El abogado de la familia de Morales, Federico Putelli, consideró que "la muerte bajo custodia implica responsabilidad policial" y pidió que la fiscalía "se pronuncie sobre el pedido de indagatoria para todos los efectivos que estaban ese día en la comisaria".

Según la querella, la segunda autopsia sobre el cuerpo de la víctima concluyó que "falleció por asfixia, pero no se pudo deducir si fue por colgamiento o estrangulamiento" debido a que todas las muestras "presentan muy mal estado de conservación, como consecuencia de la putrefacción y de la utilización de formol de baja calidad y a mayor concentración de la establecida".



"Pedimos que el fiscal mueva la causa, impute a los policías que integraban la guardia y al comisario responsable de esa repartición porque, de hecho, Florencia entró a buscar su tarjeta de débito que estaba en poder de un numerario y salió muerta del lugar", dijo el abogado Santiago Calderón Salomón, también miembro de la querella.



Si bien el abogado admitió que las pruebas de autopsia se encuentran agotadas por la mala conservación del cuerpo, confía en el trabajo que realizó el personal de criminalística en el lugar del hecho, cuyas conclusiones aún no se conocen.



La fiscalía pidió que se incorpore a la causa una autopsia psicológica post mortem que realizaron distintos licenciados en psicología de las tres circunscripciones judiciales sobre Florencia.



Algunos de esos especialistas consideraron que la mujer tenía algún tipo de rasgo suicida, mientras que otros descartaron esa posibilidad.



Putelli sostuvo que "bajo ningún aspecto había un rasgo psicológico con tendencia al suicidio" de Morales, por lo que presentará un nuevo perito de parte.



"La supuesta tendencia suicida no condice con el informe socio ambiental y los informes que fueron recabados de sus familiares y su entorno", aseguró.



Durante esta jornada, f amiliares de Morales, junto con distintas agrupaciones feministas, se manifestaron en Santa Rosa del Conlara para pedir el avance de la causa, bajo la consigna "el Estado es responsable", y está previsto que haya movilizaciones similares en la capital provincial.