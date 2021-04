Hace un mes que nadie volvió a ver a Tehuel de La Torre, el joven trans que salió de su casa el último 11 de marzo en la localidad bonaerense de San Vicente para viajar hasta la ciudad vecina de Alejandro Korn a una entrevista laboral a la casa de un conocido. Desde ese día hasta este domingo, la familia encabezó una dramática búsqueda y pidió al Gobierno provincial que ofrezca dinero por información sobre el chico que cumplió 22 años días atrás.

El último rastro del joven es una selfie del día en que desapareció junto a los dos detenidos por el caso, Luis Alberto Ramos, 37 años, con una condena por homicidio y una denuncia por abuso sexual de 2020, y Oscar Alfredo Montes (46), con una denuncia por violencia de género. Ambos se negaron a declarar.

Así es que la familia pidió que quienes tengan alguna pista o información sobre lo que pasó ese día puedan contarlo ante la Justicia bajo la figura del testigo protegido en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no tuvieron suerte.

Por eso, en las últimas horas, la familia de Tehuel mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Daniel García, con la intención de que la Provincia ofrezca una recompensa a cambio de información que agilice la causa.

Tehuel de La Torre, de 22 años, fue visto por última vez el pasado 11 de marzo.

Si bien cesaron los rastrillajes, la causa que investiga la fiscal Karina Guyot, de la Fiscalía Descentralizada de San Vicente, avanza con búsquedas más allá de los límites de Alejandro Korn, y también de la zona sur del Conurbano, y con la mira puesta en un tercer sospechoso.

Los resultados de las pericias serán claves, a los que sumarán algunas medidas puntales en la búsqueda durante esta semana.

Además se esperaba que la fiscal Guyot pida la prisión preventiva para Ramos y Montes, ya que vence el plazo máximo de detención esta semana.

¿Qué es lo que se sabe sobre la desaparición de Tehuel?

De La Torre, que vive en San Vicente, fue visto por última vez alrededor de las 19 del último 11 de marzo, cuando salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn hacia una entrevista laboral de la que nunca regresó.

Tras la denuncia que hizo su pareja, la policía y la fiscal Guyot desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

Los investigadores llegaron a esa casa ubicada en la calle Mansilla 1203 no sólo porque era la persona a la que el joven iba a ver sino porque, además, el celular de Tehuel estuvo por última vez activo en esa zona desde las 19.45 del día de la desaparición hasta las 0.30 del día siguiente.

Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso encontraron un teléfono incendiado y algunas prendas que podrían pertenecer al joven.

Los vecinos de Tehuel de La Torre emprendieron la búsqueda por sus propios medios (Archivo).

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.

Como no aparecía, la pareja de Tehuel comenzó a llamar al joven y al no obtener respuesta radicó la denuncia en la comisaría primera de San Vicente, expresando que el joven no había regresado a la casa que compartían en la calle Buenos Aires al 500.

Con el paso de los días sin noticias suyas, la Justicia ordenó el pasado 16 de marzo un allanamiento en la casa del sospechoso, donde personal de la Policía Científica secuestraron pelos para ser analizados, dos envoltorios de preservativos abiertos y realizaron un levantamiento en busca de rastros hemáticos para ADN.

También allanaron la casa de la madre de Ramos, donde secuestraron dos teléfonos celulares.

Con todos estos elementos, la Justicia ordenó la detención de Ramos, que se concretó cuando quiso ingresar a la casa de una expareja, ubicada en la calle Nuñez 1119, de Dock Sud. Ramos se había rapado, tenía una boina y barbijo y llevaba un mochila con una manta y un cuchillo verijero, que le fue secuestrado por la policía.

Ahora, a través de diversos elementos de prueba, los pesquisas corroboraron que Montes también había estado con ambos el día de la desaparición.