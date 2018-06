Marcela Coronel apareció muerta en un galpón de su domicilio en Longchamps. Fue golpeada con un hacha en la cabeza, y asfixiada hasta su deceso. En el primer aniversario del crimen, su hermana Lorena escribió una sentida carta en Facebook, la cual acompañó con dos videos de su hermana y su sobrina.

"Un mes extrañándote. Sigo sintiendo que en cualquier momento vas a hacer ruido con tu llave, vas a entrar, Lu va a correr hacia la puerta, te va a abrazar y con esa manito chiquita te va a agarrar bien bien fuerte para que no te vayas más", comienza el escrito.

El posteo con el que homenajeó a su hermana.

"Fuiste como una segunda mamá para mí, me enseñaste y aconsejaste mucho... qué paciencia me tuviste Marcela. Sólo a vos te podía contar las cosas que me avergonzaban de mí y hasta reírme (vos te reías mucho eh). Tuve la mejor hermana mayor", dice otro pasaje de la carta.

Para despedirse, Lorena escribió: "Estas en nosotros, más viva que nunca. Parece muy loco lo que voy a decir, pero te siento presente. Nos estas guiando para saber la verdad, no por nada caímos en buenas manos".

La carta completa

El texto está acompañado por dos videos. Uno de Snapchat, en donde se la ve a ella y a su hija con orejas de perro jugando. En el otro se la ve a Marcela mirando a Luciana, su nena de dos años que tras el brutal crimen, fue abandonada a su suerte por su tío que está detenido.