Una joven que participaba en el operativo del Censo 2022 en Salta recibió una golpiza cuando se presentó con el cuestionario en la casa de la exesposa de su actual pareja.

La censista realizó una denuncia en la comisaría por lesiones y amenaza de muerte.

Todo sucedió en Las Lajitas, una localidad salteña con unos 7500 habitantes, que se encuentra a 200 kilómetros de la capital provincial, una censista no solo fue amenazada por parte de la familia que fue a encuestar y recibió una feroz golpiza.

El problema venía de tiempo atrás. La mujer de 29 años, empleada del INDEC, fue a golpear la puerta de la casa donde vivía la exmujer de su actual pareja, en el barrio San Antonio.

Era cerca de las 14 cuando la joven fue recibida por dos hombres, padre e hijo, que la hicieron ingresar a la casa para responder las 61 preguntas del cuestionario.

Todo se desarrollaba en forma normal, pero todo se desmadró cuando apareció en escena la mujer y amenazó a la censista. Según relató la joven, le gritó: “Ahora sí, te voy a cagar matando”.

La mujer junto a su hermana, que también estaba en la casa, la atacaron con golpes de puño y patadas. El hermano y el padre de las dos mujeres intervinieron para frenarlas y calmar la situación.

La censista escapó de la vivienda y llamó a la Policía. Fue asistida y trasladada por un móvil al hospital zonal, donde recibió mayor atención. De acuerdo con el parte médico, tenía distintas heridas. “Labio inferior inflamado, en mucosa yugal infiere pequeña laceración, excoriación superficial en dedos anulares derecho e izquierdo”.

Las dos mujeres también denunciaron a la censista con el argumento de que no podía acercarse a la vivienda porque había una prohibición legal que regía desde un problema conyugal anterior, que ocurrió hace unos años.