Dos jovenes denunciaron a un hombre de haberlas abusado sexualmente, luego de que tanto el agresor como su padre tuviesen denuncias previas en su contra por violacion. Este sábado, las víctimas se animaron a hablar en la pantalla de Crónica HD, para reclamar justicia y evitar que les suceda a otras mujeres

Una de las dos chicas abusadas aseguró que ella y su violador fueron "amigos con derechos", pero remarcó que "nunca había tenido una situación así" hasta ese momento con el agresor. "Nunca había sido violento, siempre mostraba otra cara, era amable", relató la joven, con la voz entrecortada y con mucho nerviosismo.

Sin embargo, la víctima contó que una noche habían salido a celebrar, luego de terminada la época de éxamanes, y fue allí cuando ocurrió el aberrante suceso. "Hacía mucho que no salíamos, salvo a celebrar con una amiga. Yo tomé, estaba alcoholizada. Luego me empecé a sentir mal y él me pasó a buscar por el boliche. Mi amiga me ayudó a subir a su auto, yo estaba muy mal", señaló.

Cada vez el ambiente en el estudio de Crónica HD se volvió más tenso cuando la adolescente indicó que la mayor parte de las cosas que pasaron esa noche no las recordaba. "Solamente tengo imágenes que son terribles, igualmente", destacó.

Los agresores ya tenían varias denuncias previas

Las dos jovenes violadas por el mismo atacante contaron que la primera denuncia que recibió su agresor fue por parte de una compañera de ellas en 2018 y la segunda en 2019. En ese sentido, la joven remarcó que la última acusación penal, que realizó la otra chica que la acompañó al estudio del canal, tuvo lugar el 25 de diciembre pasado.

"A muchas nos pesa la culpa, pero nos dimos cuenta de que no es nuestra culpa. Si alguien hubiera hecho algo en el 2018 o en el 2019, lo que le pasó a ella el año pasado no hubiese ocurrido. Ahora queremos evitar que le pase a alguien más", aseveró la joven denunciante al borde del llanto, luego de rememorar el abuso que sufrió.