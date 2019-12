La familia de la menor de 11 años que fue abusada por su padre en Merlo brindó un audio de WhatsApp en el que se escucha al hombre confesar que abusó de su hija. El acusado continúa en libertad y la madre de la nena pide justicia desesperada.

"No te voy a negar que manoseé a mi hija pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé pero ya se qué manosearla es violación. Pero bueno, qué va a ser. La Justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé que me pasó por la cabeza pero bueno", se escucha decir al acusado, Claudio de 37 años.