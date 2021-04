Una madre oriunda de la localidad bonaerense de Berisso denunció que su hija de 13 años fue abusada sexualmente por un amigo de la familia. El acusado, de nombre Carlos, habría engañado a la nena para que concurra a su casa, lugar donde habría abusado de ella.

.

El hombre continúa en libertad y hostiga a la menor por las redes sociales. Incluso en los últimos días ha tenido conductas agresivas, como intentar atropellar a los hermanos de la pequeña. Además, según se conoció, trabaja como chofer de un "Trencito de la alegría", lo que sería un peligro para los demás niños que allí concurren.

"Me enteré que la nena había sido abusada porque esta persona se presentó en mi lugar de trabajo para decirme que ella le estaba mandando mensajes a sus ex novias. Esa fue la primera mentira porque mi hija no tiene celular y porque estaba sentada atrás mío mirando Floricienta", señaló a Crónica Evangelina, mamá de la niña abusada.

"Al verla se puso nerviosa y empezó a decir por qué no le contaba lo que había que contar. La nena agachó la cabeza y me contó que esta persona la llevó a la casa y la abrazó, le dijo que no se preocupara que la iba a ayudar económicamente, que lo que necesitara podía contar con él. La besó en la boca y le dijo que no se vaya. Luego la penetró", continuó.

La madre de la pequeña realizó la denuncia en enero (el abuso habría sido en octubre último). Pero hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta. El hombre desmintió lo ocurrido, pero por diferentes pruebas se supo que el hecho puede ser verdad.

En la actualidad, sigue libre, y pasa todos los días por la casa para amenazar tanto a Evaneglina como a su hija. Tanto ellos, como los vecinos del barrio, buscan justicia.