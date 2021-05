El abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales imputadas en la causa por la muerte de Diego Maradona, aseguró hoy que su clienta no tuvo ninguna responsabilidad en el deceso porque el paciente murió de una “patología preexistente”, mientras que el de la enfermera Dahiana Gisella Madrid habló de “dolo directo” por parte del equipo médico.



“La conclusión de los peritos de Cosachov es que el paciente falleció por una patología preexistente que no guarda ningún tipo de relación con la actividad psiquiátrica realizada por la doctora Cosachov ni con la medicación que ella le indicó”, dijo este mediodía a la prensa el defensor de la psiquiatra, Vadim Mischanchuk, en la puerta de la Fiscalía General de San Isidro.



Si bien el viernes, cuando se filtró el informe, mencionó que analizaba esa posibilidad, el abogado dijo hoy no puede pedir la nulidad “de algo que no se presentó”, aunque sí admitió que “en caso de haber muchas opiniones diferentes el código hablita hacer la realización de una nueva junta”.





Sobre el hecho de que el informe haya trascendido antes de su presentación oficial, Mischanchuk afirmó: “Da mucha pena las filtraciones que hay en la causa porque detrás de todo expediente hay personas. Lo primero que tenemos que resguardar es la memoria del paciente y el cuidado de los allegados a la víctima e inclusive a los imputados”.



“Parecería ser que estamos buscando a toda costa un culpable y no siempre que hay una muerte hay una responsabilidad penal de un equipo de salud”, señaló y comentó que al tratarse de la muerte de Maradona, “hay otros juicios y otros temas que lamentablemente entorpecen esta investigación”.



Por su parte, Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Madrid, quien cuidaba a Diego en el turno mañana y tarde, adelantó que no va a pedir su nulidad por el hecho de que haya circulado, y consultado sobre quién tuvo la responsabilidad de la muerte de Maradona, contestó: “Los médicos tratantes”.



“Se cumple lo que dije el primer día, que esta causa caminaba por la delgada línea gruesa del dolo eventual y el último párrafo del dictamen habla de eso”, dijo Baqué.



Pero el abogado fue más allá cuando agregó: “Yo creo ahora también que la causa camina por la delgada línea gruesa del dolo directo. El dolo eventual es cuando con mi acción me represento un resultado, no me importa y continúo con mi acción. En el dolo directo, yo con mi acción, quiero que pase el resultado”.



El defensor señaló que “con este informe” concuerda con que “el servicio de atención médica y los médicos tratantes tuvieron falencias muy graves” y que “el servicio de enfermería fue muy malo”, aunque aclaró que “no así la actuación de los enfermeros”, entre ellos su clienta.



“Este informe dice que a la enfermera Dahiana Madrid no la dejaban entrar. Que el servicio estaba organizado de esa manera, hecho sabido por los médicos tratantes, los jefes, los familiares, las hijas, Verónica Ojeda y todos los convivientes”, concluyó.