Hasta la noche del martes se desconocía lo que había sucedido. Los encargados de los menores no entendían cómo había ocurrido la trágica muerte. En el momento en que los organizadores contaron a los nenes para darles la merienda, se dieron cuenta de que Lucas no estaba. Rápidamente, uno de los profesores del grupo se dirigió hacia la pileta y vio al pequeño en el fondo.

Fernando Bdair, el abogado de la familia, apuntó contra el colegio. "Creemos que hubo negligencia", aseguró. "Ellos expresan que están en regla, que la colonia está habilitada. Veremos. Vamos a ver si existió abandono de persona, si hubo homicidio. Lo que está claro es que el colegio tiene una responsabilidad", agregó.

LEÉ TAMBIÉN: Estremecedor testimonio del papá del nene que murió ahogado en la colonia

Además, el letrado mencionó que la institución no supo explicar el hecho: "No hemos tenido ninguna comunicación oficial de parte del colegio, todo ha sido informal, no nos han sabido tampoco dar una respuesta de qué es lo que pasó".

No obstante, según lo que las fuentes oficiales de la Municipalidad de La Plata le informaron a Cronica.com.ar, el colegio tiene al día los controles necesarios. Personal de la Secretaría de Convivencia, la Secretaría de Salud y Defensa Civil fue al Colegio Lincoln el día 11 de enero y corroboró que se encontraba en condiciones "sin anomalías para su funcionamiento", cumpliendo con la habilitación y demás disposiciones de seguridad.

El documento de la Municipalidad que comprueba que el colegio estaba en regla

Las autoridades municipales afirmaron que todo parece indicar que hubo negligencia en el manejo del grupo de los nenes. La Justicia investiga por qué el guardavidas no se percató de esta situación. Además, todavía se esperan los resultados de la autopsia para entender bien cómo fueron los hechos.