Por Gabriel Santana

Luego de que Irineo Garzón Martínez, acusado de violar a una joven venezolana de 18 años en su local del barrio de Balvanera, fuera detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal, cronica.com.ar habló en exclusiva con Pablo Baqué, abogado de la víctima.

"Estamos más tranquilos. Que la chica no tenga que tener el botón antipánico todos los días en la mano durante todo el proceso, es una gran tranquilidad", expresó e. letrado que acompaña a la joven venezolana en la causa que lleva adelante contra Garzón, por haber abusado sexualmente de ella.

La detención del acusado no sólo trajo calma para la víctima sino también para las testigos. "Tranquilidad también para las otras testigos que aparecieron, que también tenían miedo de declarar con este hombre en libertad. Todo se encauso de manera positiva", dijo Baqué.

Sobre las otras posibles víctimas, el abogado le reveló a este medio, que el pasado miércoles se le fue presentado desde la querella una lista de testigos a la fiscalía especializada en violencia de género, que tomó intervención.

"Les van a dar todas las herramientas de contención y protección. Igual con este hombre detenido cambia la situación. Ellas van a declarar", aseguró.

Cuando se le preguntó al letrado sobre las pericias, contó que "están en curso" y que "aún no se pudo determinar cuál fue la sustancia" que el agresor le dio a consumir a la víctima para abusar de ella.

"No fue alcohol solamente porque se desvaneció muy rápido. Así que estamos esperando los resultados", advirtió.

Según el abogado, "hay muchas pruebas para que la fiscal pueda avanzar en el pedido de juicio" y cree que se dará en poco tiempo.

Ante la detención del acusado, también fue la familia la que se "emocionó mucho", expresó el abogado. "Ahora hay que esperar que avance la investigación, que se cierren la pruebas, que vaya a juicio y que se le dicte una condena", sumó.

La Sala I de la Cámara del Crimen definió por mayoría que Irineo Garzón sea detenido por el delito de abuso con acceso carnal. Sobre el juez que voto en contra, el abogado expresó: "No entiendo los argumentos. Está diciendo que el señor estaba a derecho, que tenía arraigo y no es así. Primero no sabíamos donde estaba, ahora trabajo no tiene... Fue la misma decisión que tomó la jueza que lo excarceló y no considero que se podía llegar a fugar".

Y agregó: "La Cámara falló y nos parece bien lo que hizo. Por lo menos le permite a nuestra defendida la libertad, porque ella estaba presa y él libre".

Irineo Garzón Martínez fue arrestado este jueves en un domicilio ubicado en Tandil al 3000, en el barrio porteño de Mataderos. El acusado fue trasladado a la Alcaidía N° 12, donde fue encerrado en un calabazo.

Fue una joven venezolana de 18 años quien denunció haber sido violada a fines de enero por el dueño de un local en la calle Paso 693, en el barrio porteño de Balvanera, cuando asistió a su primer día de trabajo.

G.S.