Sebastián Arrechea, el abogado que representa a la familia de Nahir Galarza, consideró que sería "prematuro opinar" sobre el fallo y prefirió esperar que el tribunal otorgue los fundamentos completos, que se conocerán el 24 de julio próximo.

Sin embargo, especuló con el que tribunal "no pudo haber analizado toda la prueba y los audios aportados" por la defensa para probar que hubo violencia de género.

"Me llamó la atención el poco tiempo que utilizaron para analizar todo. Para mí no lo hicieron porque físicamente no dan los tiempos", consideró el letrado.