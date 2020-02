Hugo Tomei, el abogado defensor de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa adelantó que los acusados van a declarar “a la mayor brevedad posible”, una vez que la fiscalía reúna toda la evidencia que “sustenta” la imputación y que cada uno va a contar lo que “vivió desde su lugar”.

Según el abogado, hasta el momento no lo hicieron porque la “defensa está obligada a esperar que la fiscalía junte toda la evidencia en la que sustenta su acusación”. “Una vez que esto ocurra, los diez imputados van a declarar a la mayor brevedad posible. No hay contraposición de intereses entre ellos, por lo que cada uno va a contar lo que vivió desde su lugar”, indicó.

Por otro lado, la novia de uno de lo acusados dijo que su pareja “no es agresiva” y sus amigos “no son como dicen”, sino que “son chicos tranquilos” y no “buscan problemas”. Karen es novia de Lucas Pertossi y la última vez que se comunicaron fue en la madrugada del crimen, en la que él le dejó “un mensaje” de texto hablando sobre un viaje que ambos planeaban hacer, pero “no tocó el tema” del asesinato de Báez Sosa “ni en ningún momento dijo que tuvo una pelea a la salida del boliche”.

“Yo me siento muy triste por lo que pasó. No voy a hablar por lo que debe sentir la familia de Fernando. A mí me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, al igual que la familia de los otros chicos. Yo los conozco y son chicos de bien, estudian, trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas”, sostuvo.

La chica explicó que hace seis años que mantiene relación con Pertossi y “nunca tuvo ningún problema” ni “episodio” de violencia estando juntos, y agregó que los amigos que estaban con él “son tranquilos y los que hablan (de ellos) es sin saber”.

“No dudo de nada porque yo sé cómo son los chicos, sé a quién tengo al lado mío y la verdad es que se dicen muchas cosas falsas. Lucas no es agresivo, él es un amor conmigo, no sé por qué dicen todas esas cosas”, señaló Karen.

“Él (por Pertossi) se siente muy arrepentido. Está muy mal porque la verdad que lo que pasó fue una tragedia. Me mantuve muy lejos de los medios y más allá de lo que me dicen sus papás, no tuve otra información”, detalló la joven.

Vale recordar que Lucas Pertossi es el que dijo:”Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar".

El que representa a la familia de Báez Sosa, Fernando Burlando, contó que los padres de la víctima están muy mal anímicamente y que “no le encuentran sentido a continuar”. Burlando se reunió en su oficina con los padres de Fernando, quienes ingresaron “arrastrándose, así entraron y así se fueron”, y aseguró que se trata de “una familia que no le encuentra sentido a continuar”.