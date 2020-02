El abogado defensor de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, sostuvo que sus clientes “no saben por qué están privados de su libertad”.

“Por supuesto que hay una víctima pero explíquenme qué hizo cada uno de los rugbiers”, dijo el abogado y apuntó: “No puedo juzgar un video o una sentencia si mis defendidos no tuvieron el espacio de explicarlo. Cuando ellos tengan la posibilidad de declarar, van a explicar cada uno su situación. Lamento el suceso como también la privación de libertad anticipada”.

.

Tomei expresó que está "muy preocupado" porque la verdad "está cada vez más lejos" y remarcó en una entrevista en Radio 10 que "a los rugbiers les corresponde el principio de inocencia”. “Tengo toda la información sobre lo que pasó y no puedo creer que en los medios se armen debates tan duros”, apuntó.

“Preferiría no hablar del fondo de la cuestión porque mis defendidos no hablaron. Necesito respetar el silencio de ellos”, dijo el abogado, quien acusó a la Justicia: “Han pasado cosas contrarias al Código Procesal y a la convención internacional de derechos humanos, y básicamente el Estado nos ha quitado la palabra”.

.

Por otra parte, aseguró que están dispuestos a recusar a la fiscal del caso, Verónica Zamboni al sostener que "el Estado necesita responder e imputar a estos chicos defendidos una relación clara, precisa y circunstanciada". "El miércoles vamos a apelar e insistir con el debido proceso legal. El puntapié inicial es la forma de comunicar del Estado el hecho a las personas y la exhibición de las pruebas de cargo que no fue tal”, señaló.

El abogado también expresó su preocupación porque “corre peligro tanto la seguridad física como psíquica” de los ocho rugbiers que aún están detenidos. “Hay una cuestión de generar más violencia y eso me preocupa mucho. Llamar asesinos o excrementos humanos o todo tipo de insultos, sean adjetivos o sustantivos, me parece que no contribuye a la verdad”, dijo.