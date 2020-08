La Justicia de San Isidro absolvió este martes a Raúl Velaztiqui Duarte, el empresario procesado por falso testimonio que llevó a la modelo Natacha Jaitt al salón de fiestas "Xanadú", en la localidad bonaerense de Benavídez, donde falleció en la madrugada del 23 de febrero del año pasado.

Así lo decidió la Cámara Penal de San Isidro, que desvinculó a Velaztiqui Duarte de la muerte de la mediática tras estar detenido por contradicciones en dos de sus declaraciones.

El empresario había dicho durante la investigación que desconocía dónde estaba el teléfono de Natacha, pero las cámaras lo mostraron con el teléfono en la mano.

“El teléfono no me lo llevé ni para robarlo ni para cuidar nadie ni para extorsionar ni para comercializar su contenido ni para alterarlo ni destruirlo. Yo no lo prendí. No hubo una manipulación del teléfono. Lo deposité en el auto, a la vista, no lo tapé. Así como lo encontré, lo deposité en mi auto, en el asiento del acompañante, que el teléfono sea preservado. Lo guardé para que lo agarre la policía”, explicó en su momento.

Declaró también que el cuerpo estaba en una posición distinta a como lo vio él cuando la mediática murió.

Además, en cada nota que dio Velaztiqui Duarte, aseguró que era inocente: “Yo no fui parte de ninguna fiesta sexual, no estaba en conocimiento de ello, fuimos a una reunión de trabajo”, dijo.

A pesar de haber acordado un juicio abreviado, tanto el juez como la Cámara consideraron que no hubo delito y por ello, lo absolvieron. La Fiscalía General de San Isidro, en tanto, apelará la decisión ante la Cámara de Casación provincial.

Raúl Velaztique Duarte, el empresario procesado por la muerte de Natacha Jaitt.

Natacha (41) murió la madrugada del 23 de febrero del año pasado en el salón de fiestas situado en Isla Verde al 600, de Villa La Ñata, Benavídez, partido de Tigre, al que había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.

En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y una "falla multiorgánica", y murió, según los resultados de la autopsia.

El salón de fiestas en Benavídez donde murió Natacha Jaitt (Hernán Nersesian/Crónica).

Las pericias toxicológicas confirmaron que Jaitt consumió cocaína y alcohol antes de morir en el salón de fiestas Xanadú, y no detectaron la presencia de ningún veneno.

La familia Jaitt siempre sospechó y planteó que la muerte de Natalia podía haber sido un homicidio, aunque para los fiscales de Tigre todo indica que fue producto del deteriorado estado de salud que presentaba y de la ingesta voluntaria que esa noche hizo de cocaína.