Por Melanie Berardi

@MelBerardiOk

Que los agresores sean detenidos y se haga Justicia. Ese es el deseo de la familia de Vicenta Díaz Coronel, a pocos días de que la mujer celebre su 88° cumpleaños. Ella es la única vecina del barrio La Cañada, en la localidad bonaerense de Bernal, que denunció "al menos 20 veces" a dos sujetos, padre e hijo, por amenazas, robos y venta de drogas en "un domicilio que funciona de aguantadero" al lado de su casa.

La reacción de los acusados fue brutal: en diciembre pasado, golpearon a la mujer y la dejaron en silla de ruedas. Ahora, pese a que hay una restricción de acercamiento contra los violentos, uno de ellos, apodado "Tiburón", regresó al barrio y volvió a amenazarla: "Te voy a matar vieja de m..., ya te queda poco", le aseguró.

Así esta asentado en la última denuncia, "la número 20", que radicó este lunes Vicenta y en la que intervino la Fiscalía N°10, a cargo de Alejandro Ruggeri, contó Claudio, hijo de la mujer, a cronica.com.ar.

La jubilada estaba en la vereda de su casa cuando vio a "Tiburón" que volvió al domicilio contiguo a su casa después de meses, pese a tener una perimetral impuesta por la mujer y dictada por el titular del Juzgado de Garantías N°3 de Quilmes, Marcelo Goldberg.

La última denuncia que radicó Vicenta este lunes.

"Ocurrió el sábado cerca de las 21. La amenazó y se metió a la casa. Ella y mi hermana llamaron al 911 porque el tipo rompió la restricción. El patrullero se entrevistó con él a través de la reja y no lo llevó detenido, nada. Quedó todo ahí", indicó el hijo de Vicenta a este medio.

.

El calvario de la jubilada ya tiene dos años. Recién ahora esta recuperándose de las heridas que le dejaron la brutal golpiza que sufrió en diciembre por parte de los dos sujetos, relató Claudio. Sin embargo, para la fiscal Eugenia Aparicio, titular de la Fiscalía Nº11 de Quilmes, sólo se trató de "lesiones leves".

Las heridas que le provocaron los sujetos a la jubilada (Archivo).

Además, la familia no tiene dudas de que "existe una convivencia entre los delincuentes y el titular de la Comisaría 5°". "Al patrullero que llegó el sábado, el delincuente le dijo 'escúcheme, yo ya arreglé con el comisario'. Y el otro le dijo 'no conozco ningún comisario, no me importa que arregló con él'", sostuvo Claudio.

"Este hombre es un delincuente conocido, tiene cinco causas penales abiertas e incluso lo filmaron robando en 2007 en Policías en Acción", aseguró el hijo de Vicenta y luego agregó: "No tenemos la posibilidad de pagar un abogado pero llevamos testigos y se hizo todo, estamos esperando la respuesta de la Justicia".

.

Si bien "Tiburón" ahora no está más en el barrio, ya que él y su hijo son oriundos de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, "deja gente extraña merodeando" en el domicilio continguo a Vicenta, lo que tiene a los vecinos aterrorizados.

"Hace dos años que viene este martirio al punto de que mi mamá está buscando inmobiliaria para vender la casa. Es díficil, vive hace más de 45 años ahí. Le cuesta desprenderse de la casa e irse por esta situación", lamentó Claudio.

Y concluyó: "Con un poco de voluntad de la Justicia, tiene que ir detenido. Lo que quiero es que se termine todo esto para mi mamá. Estos delincuentes están burlándose de todo el mundo. Necesitamos una custodia policial de noche. Mi única preocupación es ella, la llamo varias veces al día y cuando salgo del trabajo, la voy a ver. No es vida eso".