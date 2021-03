Un hombre de 35 años fue condenado en Salta a la pena de 10 años de prisión efectiva por el abuso sexual agravado en perjuicio de sus dos hijas adolescentes, de 14 y 15 años, luego de ser denunciado por su concubina en abril pasado, informaron hoy fuentes judiciales.



El vocal de la Sala III del Tribunal del Juicio de Salta, Pablo Farah, encontró al acusado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años, en perjuicio de una de sus dos hijas, de 14 años.



Además, el juez lo consideró responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, con una menor de dieciocho años, en dos hechos, en concurso real, en perjuicio de la otra de sus hijas.



Por todo ello, el acusado fue condenado a la pena de diez años de prisión efectiva.

.

El ahora condenadoEl 7 de abril del año pasado, alrededor de las 3 de la madrugada, laAl levantarse para ver qué sucedía,A partir de esto, su otra hija, de 15 años, se animó a decirle a su mamá queAsimismo, le contó que ella lloraba, por lo que él le pedía perdón y le preguntaba qué podía hacer para que lo disculpe.Entonces, la adolescente le pedía que se fuera de la casa, pero el padre no lo hacía.La joven le dijo a su mamá que no se había animado a contarle acerca de los abusos a los que era sometida porque no sabía cómo iba a reaccionar.

.

Farah ordenó además el inmediato traslado del condenado a la cárcel penitenciaria local y que se le realice examen genético (ADN) para su incorporación al Banco de Datos Genéticos.Los voceros indicaron que se omitió el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de las menores y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño y otras normas vigentes.