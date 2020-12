"Desmayada, con una jarra de plástico en la mano". Así contó que encontró una chica a su amiga de 28 años, quien denunció esta madrugada que fue abusada sexualmente en una casa del country Camino Real, en el partido bonaerense de San Isidro, alquilada por Juan Martín Lucero, delantero del club Vélez Sarsfield, donde se realizaba una fiesta.

La denuncia de la víctima fue asentada poco después de la medianoche de este viernes después de un llamado al 911. La mujer fue trasladada por la Policía a la Comisaría de la Mujer, en el partido de la zona norte del conurbano bonaerense, donde radicó la denuncia.

Según declaró, el abuso ocurrió en una de las habitaciones de la vivienda alquilada de forma temporaria en el lote 56 por Lucero, mientras se desarrollaba una fiesta en la que asistieron varios jugadores de Vélez, entre los que estarían Ricardo Centurión y Thiago Almada.

La víctima nombró a éstos como parte de los participantes del evento, pero los desligó del abuso. En una segunda ampliación de la denuncia, describió al sujeto que la atacó, que no sería jugador del club de Liniers, y le habría robado sus pertenencias, entre ellas el teléfono celular.

“No le vi la cara, no sabía quién era. Y después no me acuerdo más nada. Me empecé a sentir mal, me mareaba y tenía ganas de vomitar”, contó la víctima, de acuerdo a la denuncia.

Otra testigo, amiga de la denunciante e invitada con ella al lugar, aportó datos sobre el presunto abusador: era calvo y estaba vestido con bermudas de jean. Aseguró que encontró a la víctima “desmayada, con una jarra de plástico en la mano”.

El caso quedó en manos de la fiscal Laura Zyseskind, a cargo de una unidad especializada en violencia de género de San Isidro; mientras que Policía Científica incautó prendas de cama de varias habitaciones de la vivienda.