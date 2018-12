"Sospechamos que había un acuerdo previo entre ellos. Ahora sólo faltan las pericias psicológicas del sacerdote y del portero", sostuvo en diálogo con Crónica Ariel Fusco, abogado de cuatro de los cinco niños abusados en el Jardín de Infantes Belén, de San Pedro.

El cura Tulio Mattiusi fue detenido en la Iglesia San Roque y trasladado anoche a la sede de la DDI de San Nicolás, en medio del repudio de decenas de padres de los alumnos del establecimiento. No fue el único apresado: la misma suerte corrió el portero del establecimiento educativo, identificado como Anselmo Ojeda, de 56 años. Ambos están acusados de abusar a al menos cinco niños de entre tres y cinco años del establecimiento en el que trabajaban.

Mattiusi y Anselmo "cometían estas aberraciones en forma separada. No hay instancia detallada por los chicos en la que actúen los dos al mismo tiempo. Sin embargo, sospechamos que habría algún acuerdo previo". No obstante, el abogado querellante reveló que "hay un tercer involucrado, que es una mujer que trabajaba en el Jardín como preceptora. En su caso el fiscal no ha encontrado pruebas suficientes para exigir su detención".

Los ataques sexuales comenzaron a develarse en diciembre pasado, mediante las denuncias realizadas por los padres de dos alumnos del Jardín Belén. Los papás comenzaron a advertir conductas no habituales en sus hijos. En efecto, la señal de alarma surgió luego de que uno de los niños le propusiera mantener relaciones sexuales a su madre. En consecuencia, luego de la asistencia psicológica correspondiente, en la que se detectaron los abusos, se puso en marcha la investigación judicial. En principio, ninguno de los acusados fueron apartados de sus cargos, incluso "el sacerdote licenció a Anselmo para resguardarlo".

El cura fue detenido en la iglesia.

El momento de la detención del portero.

Finalmente, un año después fueron arrestados, para el alivio de los sesenta padres que realizaron un abrazo simbólico a la institución. "Hay mucho dolor pero cierta sensación de satisfacción. Al estar involucrado un cura que tenía buen trato con la comunidad, se tuvieron que llamar a silencio durante mucho tiempo porque existía cierto descreimiento. Por eso en principio fue una tortura, y a partir de ayer sienten un desahogo, una liberación y la sensación de recuperar la credibilidad", concluyó Fusco.