Una de las mujeres que fue detenida como acusada del crimen de un peluquero en la ciudad de Córdoba confesó haber cometido el hecho junto a su sobrina y ahora se investiga si fue en el marco de un robo o de un juego sexual.



El comisario Claudio Bustamante relató al canal C5N detalles de la aprehensión de las sospechosas, aunque para que la confesión tenga validez deberá ser ratificada en sede judicial.



Bustamante contó que el peluquero Paulo César Micolini (41) "murió por una asfixia mecánica" y que "no se puede determinar si hubo algún juego sexual previo a la muerte", pero aseguró que "no se puede hablar de un robo directamente".



El comisario explicó que a partir de filmaciones privadas se pudo establecer que las dos mujeres detenidas estuvieron en la peluquería donde fue hallada la víctima, y que al momento de ser capturadas una de ellas, Alejandra Ferreyra (50), dijo a la Policía: "Fui yo".



Según Bustamante, existen imágenes en donde se ve saliendo de un bar a Micolini junto con Ferreyra y su sobrina de 17 años, y que luego fueron al local comercial para tener "un poco de privacidad".



El comisario indicó que "no se puede establecer la relación entre ellos antes del hecho" y que las mujeres detenidas "no tienen antecedentes".



Además, dijo que "se esperan pericias para ver si hubo consumo de drogas" al momento del hecho y que la víctima, que era soltera y no tenía hijos, no tenía las manos atadas al momento de ser hallada.



Ferreyra y su sobrina habían sido aprehendidas anoche luego de que varios medios de difusión dieran a conocer las imágenes de las sospechosas, quienes habían sido captadas por cámaras de seguridad tras el homicidio. Ambas fueron imputadas por homicidio simple y quedaron a disposición de la fiscal Jorgelina Gutiez.



Micolini fue asesinado en su peluquería, ubicada sobre Pueyrredón al 1230, donde fue encontrado el 4 de marzo último por su propio padre, desnudo, tirado en el suelo y con un cable alrededor del cuello.



Los investigadores creen que en el hecho actuaron al menos dos personas y al dar con las imágenes de las sospechosas, las difundieron.