Los tres sospechosos detenidos acusados de asesinar de un balazo a un joven durante un robo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino el pasado miércoles negaron su participación en el hecho al declarar ante la Justicia.

Se trata de Luis Miguel del Castillo (33), Nahuel Hernán Montenegro (29) y Emiliano Hugo Romano (24), quienes fueron aprehendidos el mismo día del homicidio, acusados del crimen de Nahuel Zárate (22).

Voceros judiciales informaron que los tres fueron indagados el último viernes por el fiscal Claudio Fornaro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quien les imputó los delitos de los delitos de homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego.

Del Castillo, Montenegro y Romano negaron su participación en el hecho aunque incurrieron en contradicciones en sus declaraciones y continuarán detenidos mientras se aguarda el resultado de distintas pericias.

Los sospechosos fueron detenidos el mismo día del homicidio.

Es que los imputados fueron sometidos a una prueba de “dermotest” con el fin de determinar cuál de ellos efectuó los disparos, que partieron de un arma robada en 2004 en La Matanza, y cuyo resultado se espera para el lunes, informaron fuentes judiciales.

Asimismo, durante la autopsia practicada al cuerpo de Zárate -que determinó que solo recibió un disparo en el tórax- se pudo extraer un proyectil alojado de calibre .22, coincidente con el de la pistola GMC incautada con una vaina servida en la escena del crimen y que tenía un pedido de secuestro activo por robo desde 2004 en una causa tramitada por la UFI 1 de La Matanza.

Por este motivo, deberá realizarse un cotejo que determine si efectivamente se trata del arma homicida.

Día del crimen en Virrey del Pino

El crimen de Nahuel ocurrió el miércoles al mediodía en la esquina de las calles Cañuelas y El Naranjo, de Virrey del Pino, partido de La Matanza, cuando el joven salía con su novia de 19 años de la casa de ella con intenciones de subirse a su Chevrolet Cruze gris claro que estaba estacionado en la puerta.

Según los pesquisas, ambos fueron sorprendidos por dos delincuentes, uno de los cuales le apuntó con un arma a la chica, mientras el otro le exigió a Nahuel la entrega del auto.

De acuerdo con el relato de la novia, su pareja le entregó las llaves al asaltante y en ese momento apareció un tercer ladrón que, sin mediar palabra, le efectuó un disparo. En consecuencia, el joven cayó al suelo gravemente herido y los tres delincuentes huyeron del lugar a bordo del auto.

Nahuel fue trasladado al hospital Simplemente Evita de La Matanza, donde falleció producto del disparo recibido en el tórax.

El día siguiente del asesinato

Al día siguiente, la familia del joven, amigos y allegados realizaron una marcha en las puertas del gimnasio "Energy Life", situado a la altura del kilómetro 37 de la ruta 3, cuyas puertas están cerradas desde el inicio de la cuarentena, lo que obligó a Nahuel a emprender una actividad de venta de comidas para subsistir hasta volver a trabajar como profesor de gimnasia.

Los familiares de la víctima, amigos y allegados realizaron una marcha.

Piden justicia por Nahuel.

"Salía a vender chipá y sandwiches de milanesa, él quería progresar, le iba bien con lo que hacía, le estaba yendo bien, no lo iba a dejar", expresó el padre de la víctima en declaraciones a la prensa.

Según el hombre, el comisario le dijo que "todas las declaraciones (de testigos) coincidieron con la de la novia en que los detenidos son" los responsables del crimen.

"Son ellos, me dijeron que son ellos sin dudarlo y que me quede tranquilo", manifestó el padre de Nahuel, quien no obstante explicó que todavía faltaría localizar a un cuarto sospechoso.