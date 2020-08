El aberrante crimen de la agente de la Policía Federal Argentina (PFA), Ariana Micaela Romero (23 años), en la localidad bonaerense de La Cañada, partido de Quilmes, sumó un nuevo capítulo.

Pablo Montenegro, uno de los acusados del asesinato, habló en exclusiva con Crónica HD. El imputado reveló que "nunca estuvo prófugo" y que desde el primer momento "se presentó a la comisaría", donde inclusive fue detenido "primero en la 1º de José C. Paz y después en la 5ta de Quilmes".

.

, contó el sospechado, quien también precisó que las presunciones acerca de su persona tendrían relación con un vínculo afectivo que mantuvo con una ex uniformada.

"Yo nunca estuve en el lugar, imaginate que vivo en José C. Paz, a varios kilómetros de donde la mataron. Nunca tuve una rueda de reconocimiento, el fiscal nunca me llamó", aseveró Montenegro.

"Cuando salgo a la calle me gritan 'asesino', pero yo no tengo nada que ver. Me 'patotearon', me llamaron para amenazarme. Perdí mi trabajo, ¿ahora quién va a llamarme para darme 'laburo'?", relató angustiado.