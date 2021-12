La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial del partido bonaerense de Avellaneda solicitó en las últimas horas la captura internacional de Katherine Steffany Rosado Muñoz (32), de nacionalidad peruana, por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por el vínculo en grado de tentativa”.

La mujer de 32 años está acusada de haber asesinado de un balazo de la nuca a su ex novio Santiago Silvente (25).

.

Interpol intervino porque la mujer es de nacionalidad peruana y sospechan que podría haberse ido del país con su nueva pareja, Guillermo Centurión, acusado de ser cómplice del crimen. Los investigadores remarcan que Rosado Muñoz vivía a pocas cuadras de la víctima y, desde el día del balazo, no hubo más rastros de ella.

Santiago Silvente fue asesinado de un balazo en la nuca.

El ataque ocurrió el 18 de noviembre último. Mariana, la mamá de la víctima, relató: “Mi hijo salió de mi casa (en Avellaneda) para encontrarse con un amigo. Luego se cruzó con su ex y el nuevo novio (de ella), manejando el auto que era de mi hijo".

"Tuvieron una discusión y mi hijo lo sacó a él del auto, y a los cinco minutos le pegan el tiro. No puedo decir quién disparó. Si fue ella, su pareja o hubo un tercero con ellos, pero el disparo salió del auto que estaba manejando ella”, denunció Mariana en diálogo con DiarioConurbano.com.

La mujer agregó: “Cuando a mi hijo lo llevaban para hacerse una tomografía me dice: 'Mamita, si me muero no lo dejés así, fue Katherine y el chabón que me tiraron desde el auto’”.

.

Silvente y la acusada mantuvieron una relación de alrededor de dos años que finalizó hace dos meses en malos términos. Al parecer, Rosado Muñoz no había aceptado la separación y en reiteradas ocasiones se aparecía en la casa del joven para increparlo.

“La discusión (del 18 de noviembre) fue porque lo vivían hostigando. En estos dos meses ella lo vivía hostigando. Pasaba por los lugares por donde él andaba hasta que Santiago se cansó, lo bajó del auto a trompadas al hombre (por el novio de Rosado Muñoz) y, a los cinco minutos le dispararon en la nuca", manifestó Mariana.

Por último, se refirió al tiempo que Silvente parmaneció internado en el hospital Pedro Fiorito, de Avellaneda, donde falleció el 9 de diciembre. "Mi hijo agonizó 21 días, estoy destruida. Quiero que esto se difunda y que mi hijo encuentre justicia”. finalizó.

.

La familia de la víctima convocó a marchar el jueves 23 de diciembre, a las 17, desde el cruce de la avenida Belgrano y la calle Güemes hasta el hospital Pedro Fiorito.