Un brutal suceso se produjo en las últimas horas. Un chico de 13 años intentó robar en una cancha de fútbol 5 en Santiago del Estero y fue atacado por un pitbull que protegía el lugar. El menor de edad fue rescatado por el dueño del predio y está internado tras sufrir múltiples y graves lesiones.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 5 de la mañana en un predio deportivo que está ubicado en la intersección de las calles Chacho Peñaloza y Vera Cruz en el barrio General Paz. Hasta ese lugar se dirigió un pibe de 13 años que pretendía robar el establecimiento.

Sin embargo, luego de saltar una tapia perimetral del predio, el ladrón fue sorprendido por un pitbull, que se encontraba cuidando el lugar junto a otros canes. El menor trató de huir, pero el animal lo atacó brutalmente provocándole graves heridas.

El menor entró a robar en el predio deportivo y fue atacado por uno de los perros que cuidaba el establecimiento (Imagen ilustrativa).

El adolescente en un momento pudo escapar de las constantes mordidas del pitbull y terminó siendo rescatado por uno de los propietarios del predio, el cual se despertó tras escuchar el constante pedido de auxilio del delincuente de 13 años.

"Me levanté al escuchar un ruido muy fuerte, con gritos, llantos y ladridos. Golpeaban la puerta de mi casa con insistencia. Abro y encuentro a la criatura herida. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que otras personas lo hicieron saltar para que entrara a robar y se encontró con los perros" aseguró el dueño del establecimiento en una nota con Radio Panorama.

El menor sufrió fracturas en la pierna derecha. en su brazo izquierdo y heridas en el cráneo donde presenta pérdida de masa encefálica. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional donde permanece internado y su vida corre peligro.

En tanto, el dueño del predio explicó que, a pesar del nerviosismo del momento, no dudó en ir a "pedir auxilio" debido a que "no sabía que hacer por la desesperación". Además, manifestó que el joven herido no se encontraba solo. "Es una cancha de fútbol 5 y está todo cerrado. Han saltado una tapia de placa. No fue una sola persona, incluso vimos rastros de motos afuera", sentenció,