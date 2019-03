Damián Julio Jesús Castillo, de 36 años, fue asesinado por motochorros en la localidad bonaerense de José León Suárez. Tras el ataque quedó tendido en medio de la calle y fue socorrido por algunos vecinos.



Mariela asistió de inmediato asistió a Damián, atacado a balazos por motochorros cuando intentó evitar que le robaron el celular a una vecina.



"Escuchamos el primer disparo y ya con el segundo nos llamó la atención. Salimos y ahí lo vimos agonizando a Damián en la esquina pudimos correr y socorrerlo", recordó Mariela en diálogo con Crónica HD.



"Los primeros minutos se sentía que estaba respirando todo, cuando empezó a perder el pulso empezamos a hacerle la reanimación. Llamamos a la ambulancia, a la policía, y como demoraba la ambulancia lo subieron a un auto particular y lo llevamos", señaló.



"No llegó al hospital, dicen que murió en la puerta y no resistió. Y lamentablemente nosotros estamos expuestos a esto porque siempre hay robos en el barrio y es algo que yo siempre salgo a reclamar. No es la primera vez que pasa esto siempre nos han apuntado con armas. Yo tengo un negocio y a mi mamá siempre le han robado", detalló Mariela, aún conmocionada.