Así fue el asalto

La entrevista completa

Se trata de, quien estacionó el auto en la puerta de su casa para que baje su esposa cuando de repente fue interceptado por un grupo de malvivientes a bordo de una camioneta, en la localidad bonaerense de Berazategui.Gracias a sus rápidos reflejos, logró escapar a toda velocidad y frustrar el intento de robo. En diálogo con, detalló: "Mi esposa estaba bajando y veo que una persona sale de la camioneta con un arma y le grito: '¡Espera, espera, subite!' y le pido que se agache esperando que nos disparen".El padre de familia confesó que tuvo esa reacción pero no la enaltece porque no sabe que podría haber desencadenado. " No estoy orgulloso de lo que hice porque pudo haber pasado cualquier cosa, me salió eso", agregó.Además, ya había sufrido un intento de entradera por lo que siempre toma medidas preventivas: "Los nenes tienen su butaca pero 200 metros antes de llegar a mi casa paramos cerca de la municipalidad nueva y los pasamos para adelante por si nos interceptan. Es más fácil para huir que darse vuelta y pedirle que se agachen".Maximiliano explicó que es el día de hoy que piensa en lo que podría haber ocurrido si le disparaban. Luego describió que se dirigieron al centro de Berazategui donde hay mucha presencia policial y llamaron al 911."Dios nos ayudó a nosotros y también para que el delincuente no gatille. Tengo que agradecer en todo aspecto", explicó y agradeció el apoyo del comisario y las autoridades pero pidió que haya prevención antes de los incidentes y no después.