Andrea de Luca fue agredida por un sujeto que, tras apersonarse en su domicilio del pueblo Concarán, en San Luis, le partió un ladrillo en la cabeza por que no quiso tener sexo con él.

Este jueves, en diálogo con CrónicaTV, contó detalles de su agresor. "Le dicen El Loco, vive deambulando por el barrio. Hace dos años que me dice cosas por la calle y que me tira el auto encima" comentó la mujer.

Aun conmocionada, dijo que "nunca le tomaron la denuncia por una cosa u otra" y que ahora está libre "y está esperando que salga para matarme".

Andrea sigue internada por los golpes recibidos: "Se me nubla la vista y pierdo el equilibrio. Me tienen que hacer un estudio completo de la cabeza pero para eso me tienen que llevar a San Luis" relató la mujer.

Por último, se quejó de que el agresor esté libre. "Hubo violación a mi domicilio, intento de abuso y de femicidio. ¿Qué estamos esperando que me mate para detenerlo?"