Este miércoles, Crónica HD estaba haciendo un móvil en vivo con vecinos y familiares que denunciaban públicamente a un sujeto presuntamente abusador. A los pocos minutos se ve cómo al menos dos hombres lo traen a rastras con la cara completamente ensangrentada. Al verlo, dos mujeres comenzaron a increparlo.

"¿A mí nunca me hiciste nada ?, ¿No me bajabas la ropa y me mordías la cola ?, ¿no me hacías eso?", le gritó una de las jóvenes. " Yo no sé nada. No sé de qué están hablando ", se defendió el presunto degenerado. " Ni Dios te va a perdonar ", le aseguró la mujer. " Vos estás loca, vos me conocés. Jamás haría algo malo", continúa defendiéndose.

La mujer le recriminó en la cara los abusos a los que la sometió a ella, a su hermana ya su hijo.

" Me arrepiento de haberte perdonado en la iglesia como te perdoné. Vos lo hiciste con mi hermana, lo hiciste conmigo, lo hiciste con mi hijo. ¡Hasta los nenes! No tenés límite ", lo increpó. Mientras tanto se escuchaba de fondo a otra de las vecinas diciéndole: " les arruinaste la vida cuando ellos eran chicos y ahora seguís haciéndolo ".

Vecinos enfurecidos le reclamaron a la Policía

En ese momento, llegó un móvil policial y se lo llevó. Ante esto, la mujer decidió decirle al agente lo que sucedía. " La denuncia policial ya está hecha. Abusó de un menor de ocho años durante tres años ".

" Le arruinó la vida a mis tres hijas. Somos cuatro denunciantes, no uno. Ahora le salió una nueva, haciéndose una 'manuela' con una nenita. Está en Facebook ", aportó otra mujer.

Luego de que esto tomara estado público, comenzó a multiplicarse las denuncias. " } Siempre que subo fotos a Facebook me pone cosas, pero nunca le di bola. Cuando mi nena pasaba al almacén le decía cosas y ella tiene 15 años recién. Yo le decía: '¿Cómo le vas a decir eso a una nena?' y se me reía en la cara ", aportó otra señora. Mientras tanto, otro móvil policial se acercó hasta la casa del delincuente para resguardarla de posibles ataques .

Con carteles con fotos las vecinas salieron a la calle para pedir justicia.