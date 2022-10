Eduardo Miguel Prestofelippo, el influencer y youtuber conocido como “El Presto”, realizó un vivo de Instagram donde habló de su relación con Brenda Uliarte, imputada por el atentado a Cristina Kirchner, de quien además dio detalles: “Era rara”.

El youtuber es conocido tras haber sido condenado por hostigar a la primera dama, Fabiola Yañez, y por haber amenazado dos años atrás en Twitter a la vicepresidenta. En esta oportunidad, volvió a salir a la luz luego de que la Justicia determinara que tuvo una relación con Uliarte.

“Antes de empezar, quiero aclarar que mi abogado Marcelo Peña presentó todo ante la Justicia y ya se aclaró que voy a estar a disposición para lo que me necesiten. En caso de que tenga que declarar, voy a declarar lo mismo que en este vivo, ante el juez, el fiscal o quien fuese”, anunció al iniciar un vivo en su cuenta de Instagram.

Cómo era el vínculo entre El Preso y Brenda Uliarte

Sin muchas vueltas, el influencer comenzó a dar detalles de Uliarte y de la relación que mantuvieron ambos, “en noviembre de 2021”. “Durante las elecciones donde yo participé en el apoyo mediático al actual diputado Javier Milei, en uno de mis viajes empiezo a recibir mensajes en mi Instagram de una muchacha que vive en Parque Lezama”, afirmó.

“‘Estuve atrás tuyo, estabas acompañado por tal persona’. Le agradecí y así empezó la charla. Empezamos a hablar de vez en cuando. ‘Ay qué lindo que sos’, me decía. Me empieza a mandar fotos vestida de Otaku”, contó.

Seguido, explicó que ella volvió a contactarlo. “La mina vuelve a escribirme y yo le dije: ‘Mirá, estoy en Caballito juntado con unos amigos tomando algo, si querés venite’. La mina llegó al departamento y era rara, estaba muy maquillada, estaba más flaca que ahora, tenía mucho maquillaje, mucha base”, agregó.

“Fuimos al motel, tuvimos diez minutos de intimidad, porque yo soy medio conejo, me di vuelta y me acosté a dormir. Me levanté a la mañana y le dije: ‘Nos vimos flaca, chau. La pasé muy lindo’. Fin”, sostuvo el influencer.

Finalmente, remarcó que esos chats “deben estar” pero que son chats “de jeropa”. “Ahí la invito a tomar algo, a vernos. Fin. Yo estoy soltero. De mi vida privada puedo hacer lo que se me cante. ¿O ahora tener relaciones sexuales es un delito?”, sentenció. El video quedó anclado en su perfil de Instagram.