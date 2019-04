Un joven de 24 años atacó a golpes y ahorcó a su ex pareja cuando se negó a tener sexo con él en una vivienda abandonada del departamento sanjuanino de Sarmiento. Al creerla muerta, se entregó a la policía pero la joven estaba viva y lo denunció.

El hecho sucedió el pasado martes cerca de las 22, en una casa abandonada de la localidad de Colonia Fiscal, de Sarmiento, a unos 70 kilómetros al sur de la capital de San Juan. Según las fuentes, Javier Sosa de 24 años, citó allí a su ex pareja, de 19, con la excusa de entregarle un regalo para el hijo de 10 meses que tienen en común.

El encuentro se produjo en la vereda de una casa abandonada a pocos metros de donde vive la mujer con su madre. Pero una vez allí, y siempre según contaron los voceros, Sosa metió a los empujones a su ex en la vivienda abandonada y le exigió tener sexo con él.

Ante la negativa de la chica, quien justamente lo abandonó hace unos meses por su trato violento, Sosa la atacó a golpes y le presionó el cuello hasta desmayarla, agregaron los informantes en base a la denuncia de la joven.

Cuando la victima volvió en sí, su ex ya no se encontraba, ya que al creerla muerta se entregó a la policía, por lo que permanece alojado en la seccional octava de San Juan. La joven, en tanto, pudo llegar hasta la casa de su madre, quien la llevó al Hospital Ventura Lloveras donde fue asistida. "Me agarró del cuello hasta desmayarme", apuntó la joven según consigna el Diario de Cuyo.