Una impactante situación de violencia se vivió en la ciudad de Cosquín, en Córdoba y quedó registrada en video cuando una joven atacó a su novio, lo desmayó y luego comenzó a autoagredirse.



Las imágenes fueron tomadas por el hermano de la víctima, y revelan los hechos ocurridos el pasado sábado cuando recibió una paliza por parte de su pareja quien tras tomarlo del cuello, hasta que el joven perdió el conocimiento comenzó a golpearse reiteradamente la cabeza contra una persiana metálica. . De esta manera, en el video se ve como la joven agarra del cuello al novio, durante varios minutos hasta que este cae al piso. De inmediato, ella se levanta y comienza a autoagredirse.



Según se escucha en el registro de la violencia, el diálogo es el siguiente: Víctima: - Grabame, mirá cómo me golpeó el amigo. Ella lo llamó. Hermano del chico: - ¿Por qué está golpeado así? Ah, sos agresiva mamita. (La chica tira una botella de vidrio de la basura) ¡Mirá cómo está la otra chica! Agresora: - Si vos no me escuchás, yo no puedo hablarte (Le dice al joven mientras lo tiene agarrado del buzo). . Hermano del chico: - Soltalo, vos no lo podés agarrar así, manipuladora, loca. Víctima: - No puedo respirar, me falta el aire. (Cae tirado al suelo) Agresora: - Ay, mi amor. Escuchame a mí. Pará, yo no le quiero hacer nada. Hermano del chico: - Andate a la bosta. Tomate el palo porque te cago denunciando. Andate mugrienta. (La chica comienza a golpearse la cabeza contra una persiana) Hermano del chico: - ¡Loca, ves que estás loca, demente!