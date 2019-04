El abogado de la viuda de Hernán David Martín, el comisario muerto a balazos en un tiroteo cuando presuntamente cobraba una coima en una estación de servicio de Avellaneda, denunció que al jefe policial de la bonaerense lo ejecutaron por la espalda y que hará lo posible para que los policías federales que lo mataron sean detenidos por el homicidio.



"Por lo que tenemos entendido al comisario Martín lo fusilaron de siete tiros por la espalda", dijo este martes Edgar García, abogado de Sandra Ojeda, viuda del policía muerto.

El letrado explicó que si bien aún no pudo ver la causa, un abogado defensor de otro policía que tuvo acceso al expediente previo a una indagatoria le comentó que "Martín tenía siete balazos, cinco de ellos en la espalda y otros dos en la cabeza y que todos fueron hechos de atrás hacia adelante".

Sin embargo, una fuente judicial indicó que los forenses que hicieron la autopsia de Martín, le informaron a la fiscal de Avellaneda a cargo de la causa, Soledad Garibaldi, que el comisario "en principio tenía cuatro disparos, tres de ellos en el tórax y uno en el rostro".

La misma fuente explicó que "hay orificios de entrada y de salida que pueden confundir sobre la cantidad total de los balazos", pero que todo se aclarará con las pericias complementarias y los informes finales de la autopsia.

"Se ve claro en un nuevo video que se difundió en estas horas cómo los policías federales primero reducen al capitán Eduardo Franicevich en el playón de la estación de servicio y luego le empiezan a tirar desde atrás a Martín cuando pasa con el auto", señaló García.

"Es todo muy extraño, no pueden tapar el sol con las manos. Hasta que no queden presos los policías federales no vamos a parar. No se preservó la vida de nadie, directamente fueron a asesinarlo", agregó, quien ya hizo una presentación en la causa para ser tenido en cuenta como particular damnificado en representación de la viuda, pero espera la resolución del Juzgado de Garantías.



García dijo que en la grabación "también se observa cómo Franicevich se entrega, levanta las manos y se tira al piso y aún así los policías lo patean".

"Hablan de tiroteo pero tampoco sabemos aún si el arma de Martín fue peritada para saber si estaba disparada. Nosotros creemos que los policías federales heridos pudieron haber sido alcanzados por las balas de sus propios colegas", finalizó.