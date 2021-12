"Tengo miedo de ir preso", reconoció Alan Leguizamón (30) cuando por Crónica HD se le recordó este jueves que su ex pareja, llamada Karen, tomó contacto con la prensa tras la desaparición de la novia del hombre, Nancy Beatriz Videla (31), para asegurar que presentó seis denuncias por violencia de género en su contra.

Karen puso así al novio de la mujer que fue vista por última vez en el barrio porteño de Palermo en el foco de las sospechas.

Sin embargo, Leguizamón negó haberle pegado a su ex. "Obviamente, con la mamá de mi nene tuve algunas diferencias. No funcionó la pareja. Nos peleábamos, sí. Presentó la denuncia. Por maltrato, no".

Karen, en declaraciones a prensa, había dicho: “Llegaban los viernes y yo me quería matar, porque él reaccionaba violentamente, me pegaba”.

“Al principio no lo quería denunciar, porque lo quería, porque era el papá de mi hijo. Yo estaba ciega, él me decía que iba a cambiar. Yo le creía hasta que un día me di cuenta de que, en realidad, me prometía eso pero me pegaba”, agregó la mujer, quien aseguró que sus denuncias constan en una comisaría del barrio porteño de Constitución.

Leguizamón, este jueves, expresó: "El tema lo tengo que arreglar con ella (por Karen). Mi enfoque es encontrar a Nancy sana y salva". Y agregó que con Videla no tenía una relación violenta.

La mujer de 31 años viajaba todos los días desde Palermo, donde trabaja como empleada doméstica -donde fue vista personalmente por útima vez-, hasta la localidad bonaerense de Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora.

Habitualmente, pasaba por la terminal ferroviaria de Constitución -cámaras de seguridad la detectaron en ese punto-, se tomaba un tren de la línea Roca, se bajaba en Lanús y luego se tomaba un colectivo en Villa Albertina.

"Subió al colectivo. La gran pregunta es dónde bajó", manifestó por último Leguización cuando se le preguntó qué le habían transmitido los investigadores sobre el rastreo del teléfono celular de Videla.