La nueva y grave denuncia contra el jugador de Boca Juniors Sebastián Villa no para de generar repercusiones. La acusación de violación e intento de asesinato por parte del jugador, efectuada por una joven ante la Justicia, fue analizada este viernes por el mismísimo presidente de la Nación.

Alberto Fernández dijo que "la sociedad argentina no puede soportar más conductas" de abuso sexual y señaló que en este tipo de casos "no" hay que ser "tolerentes", al tiempo que afirmó que "no existe ninguna posibilidad de admitir que alguien por su sexo someta a otro".



"No puede ser que en el siglo XXI esto pase y, cuando pasa, tenemos que ponernos siempre al lado de la víctima", sostuvo el primer mandatario en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos, al ser consultado sobre el nuevo caso que complica en los tribunales a Villa, quien este jueves quedó formalmente imputado.

El jefe de Estado, consultado sobre si el futbolista colombiano debía ser suspendido por Boca Juniors, se limitó a responder que "es una pregunta muy difícil de contestar para un Presidente". Y argumentó: "Porque mi opinión tiene un peso superlativo".



La denuncia contra Villa que analizó el primer mandatario fue presentada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del partido bonaerense de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Pérez y su adjunta, Vanesa González.

La nueva denuncia contra el Sebastián Villa



La víctima contó ante la Justicia, primero por escrito y luego en sede fiscal, que la noche del 26 de junio de 2021, en un sector del country de la localidad de Canning donde vivía el jugador, Villa había consumido "mucho alcohol" y que, durante un asado, le reprochó que "había mirado" a otros futbolistas del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a su empleado de seguridad y un amigo. Y, según la denunciante, allí el futbolista la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó matar por sofocación.