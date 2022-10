El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la reunión del Consejo Directivo de la CAME. Fue junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y, en representación de la entidad gremial empresaria, su presidente, Alfredo González; el vicepresidente 1° y titular de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), Alberto Kahale; el secretario general, Ricardo Diab; y el secretario de Hacienda, Juan Blas Taladrid.



"Lo fundamental es mantener vigoroso el consumo y la demanda agregada, porque en caso contrario la producción nacional empieza a desfallecer", señaló Kicillof en la jornada de cierre del encuentro empresarial. La Argentina, "como el resto del mundo", atraviesa "condiciones absolutamente novedosas", y "lamentablemente el mundo está en medio de un verdadero terremoto", sostuvo.



En ese marco, Kahale indicó en Radio FMQ que “recibimos al gobernador y no dio esperanzas, más allá de que nos pidió un aumento del salario para los trabajadores”, al mismo tiempo que destacó la importancia de la cercanía con los “políticos” para tener “herramientas para que las pymes sigan mejorando después de las pandemia”.



Y agregó: “Necesitamos una reactivación sostenida. Los salarios están deprimidos. Hubo reapertura de paritarias pero los alimentos suben 10% por mes. Vamos a estar complicados si no hay herramientas que ayuden”.