La denuncia de una joven por "abuso sexual con acceso carnal" contra el ex futbolista de Independiente Alexis Zárate (28) pasó por todas las instancias judiciales. En 2017, un tribunal de Lomas de Zamora lo sentenció a seis años y medio de prisión. Fue detenido en julio de 2020 luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazara un recurso extraordinario de revisión de la condena.

Y, en las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia de primera instancia por la violación cometida en 2014 en un departamento de la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda.

De acuerdo al cómputo de la pena, Zárate deberá permanecer en prisión hasta principios del 2027, aunque en enero del 2025 tendrá la posibilidad de solicitar algún beneficio tras cumplir las dos terceras partes de la condena.

.

Los ministros del máximo tribunal de Justicia del país Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz desestimaron el recurso de queja extraordinario presentado por la defensa del ex defensor de Independiente. Rechazaron el planteo por cuestiones formales, informaron fuentes judiciales citadas por Télam.

Cómo fue el ataque sexual y el desgarrador relato de la víctima

El ex defensor de Independiente, quien desde julio de 2020 está preso en la Unidad Penal 19 de Saavedra, en el sur de la provincia de Buenos Aires, fue condenado por haber violado a la joven Giulana Peralta el 16 de marzo de 2014.

Pocas horas antes del ataque, otro jugador del equipo de Avellaneda, Martín Benítez, y la víctima, quien entonces era su novia, fueron a bailar a un boliche de Quilmes. Y fueron luego al departamento de Zárate, ubicado en Brandsen al 5900, en Wilde, donde tuvieron relaciones sexuales.



Según se determinó en el juicio oral, la pareja se quedó dormida y fue en ese momento cuando Zárate ingresó a la habitación y abusó de la mujer, quien se despertó, comenzó a forcejear con él y pidió a los alaridos a Benítez que la ayudara.

“¡Qué hacés, qué haces! Me violaste”, gritaba desesperada Peralta aquella madrugada del 16 de marzo de 2014 en el departamento de Wilde, según fuentes con acceso a la causa citadas por Infobae.com.

Giulana Peralta relató ante la Justicia el calvario que padeció (Archivo).

La víctima relató: "Me doy vuelta, giro la cabeza para ver quién era que me tenía del brazo; era el amigo que me estaba penetrando, y ahí me agarró fuerte del brazo y me hacía fuerza contra el colchón y yo no me podía mover y grité”.

Después de más tres años, la causa llegó a juicio oral en 2017, cuando el ex futbolista fue declarado culpable del delito de "abuso sexual con acceso carnal", y condenado a seis años y medio de prisión.

.



Sin embargo, la defensa apeló la decisión y, mientras el Tribunal de Casación resolvía la cuestión, el futbolista se había ido a jugar al equipo FK Liepaja de Letonia, de donde tuvo que regresar ante un pedido que hizo la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda.



Luego, en noviembre de 2018, el tribunal le prohibió a Zárate salir de la provincia de Buenos Aires y fijó una perimetral para que no se acercara a Peralta.

.

Poco después de que finalmente el condenado fuera detenido en julio de 2020, la joven, de por entonces de 26 años, rompió el silencio a través de audios distribuidos por su letrada y contó cómo recibió la noticia del arresto.

"Me enteré cuando volvía del trabajo manejando, sola; empecé a llorar tanto como esa mañana intentando volver a mi casa, y cuando llegué se acercó mi familia para contenerme como lo hicieron todos estos años", sostuvo.

Y, por último, recordó: "Con el acompañamiento de mi familia, hice la denuncia en la comisaría de Avellaneda, a pesar de recibir mensajes por parte de Martín Benítez y de Nicolás Pérez (ambos compañeros del abusador en el Club Atlético Independiente). Según la joven. pedían "por favor" que no realizara la presentación.