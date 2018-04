El Tribunal Oral Federal 1 realizó un operativo en el ex banco Finansur en busca de documentación sobre el origen y destino final de US$ 3,2 millones enviados entre el 11 y 12 de octubre de 2011 “puerta a puerta” desde la compañía “Brinks Global Servicies” de Nueva York a esa entidad, ya que podrían ser parte de los US$ 9 millones que el detenido ex secretario de Obras Públicas José López intentó esconder en un monasterio.

Los jueces que el jueves fijaron al 11 de junio próximo como fecha de inicio del debate oral contra López emitieron una orden de presentación para que el ex Finansur entregue toda la documentación sobre esa transacción, en la sede de Sarmiento al 900 de la ciudad de Buenos Aires.

La orden de presentación será ejecutada por la División Apoyo Tecnológico Judicial y el Departamento Unidad Federla Antifraude de la Policía Federal junto al fiscal de juicio Miguel Angel Osorio y enviados del Tribunal Oral.

El banco deberá informar “el destino de los 3.2 millones de dólares estadounidenses, todos en notas de 100 dólares, cuyos números de serie comenzaban en 32752001 y terminaban en 32784000, que habrían sido enviados, el 11 ó 12 de octubre de 2011, puerta a puerta, desde Nueva York (FED EROC), a través de la compañía ’Brinks Global Servicies’, a esa entidad bancaria” y que se sospecha terminaron en manos del entonces secretario de Obras Públicas de la Nación.

Ese dinero podría haber sido parte de los 9 millones que López intentó sin éxito esconder dentro de bolsos en el monasterio de General Rodríguez, al ser detenido. Los jueces del Tribunal Oral pidieron a las autoridades del Banco que “informe y especifique el número y datos del titular de la cuenta en la que fueron depositados o transferidos o, en su defecto, los datos filiatorios de la/s persona/s a la cual/es fue entregada” esa suma.