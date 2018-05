Frente del Colegio San Carlos Borromeo, donde ocurrió el incidente. (Gentileza colegioborromeo.edu.ar)

En el Colegio San Carlos Borromeo de la ciudad de Villa Madero, ubicado en la calle Olavarría 1825 del partido de La Matanza, Rocío, una chica de 13 años apuñaló a un compañero de 14, de nombre Mirko, que minutos antes le había arrojado una tiza.



Según el relato de la cuñada de Mirko, éste le propinó un "tizazo" a la chica que, no tuvo mejor idea que dirigirse al buffet por un cuchillo. Luego la menor volvió hacia el aula y le dijo a Mirko: "Te llama la preceptora"; fue en ese momento que el chico se distrajo y cuando encaró para ver a la celadora su compañera lo apuñaló por la espalda en dos oportunidades.



El niño herido fue derivado a la clínica Santa Isabel del barrio de Flores, donde fue operado y se encuentra fuera de peligro.



En el Colegio, desde donde no emitieron ningún comunicado oficial, no se dictaron clases este martes, aunque el motivo esgrimido a través de un cartel en la puerta del establecimiento es que la suspensión de la actividad es por "corte de luz programado".



En la causa interviene el fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, Emilio Spatafora, quien se encuentra realizando las pericias y tomará declaración a las autoridades de la escuela.



A pesar de la agresión, la chica no quedará detenida ya que por su condición de "menor" el acto no es punible.