Un sujeto que enviaba mensajes intimidatorios por WhatsApp a su ex pareja en los que amenazaba con violar a su hija de 8 años, fue detenido el último miercoles por la noche en la localidad de Calilegua, al este de la provincia, informaron este jueves fuentes policiales.



El acusado, identificado como Juan Carlos Fernández, tenía antecedentes por violencia de género y restricción perimetral ordenada por el Juzgado especializado en la temática, pero "no las acataba", confirmaron las fuentes.



El caso se conoció hace algunos días porque este hombre lanzaba las amenazas mediante WhatsApp buscando intimidar a su ex pareja, quien se valió de esos mensajes como prueba de los delitos que sufría y los aportó a la Justicia.

Los chats fueron utilizados como prueba.

Además, la mujer había publicado los hechos a través de Facebook, incluyendo las capturas de pantalla del chat y relató que su ex pareja la amenazaba con violar a la hija de ambos, de 8 años.



En la investigación, que lleva adelante la Delegación Fiscal de Libertador General San Martín, a cargo de Julio Fernando Lobos y la fiscal Silvia Farall, de San Pedro, se incorporaron las pruebas testimoniales de la víctima y las capturas de los chats, además de los informes técnicos.

En una de los chats difundidos el sujeto escribió: "Hasta puedo meterme con...jaja " y luego "vos SOS canchera jaja violada de una".



Fernández fue imputado como presunto autor del delito de “amenazas en un contexto de violencia de género”, y luego presentarse por sus propios medios a la seccional 39 de Libertador General San Martín, quedó alojado allí en calidad de arrestado, aunque el Ministerio Público de la Acusación solicitará su detención debido a las reiteradas amenazas y hostigamientos padecidos por la víctima.