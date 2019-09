Un momento de tensión se vivió este lunes Alta Gracia, Córdoba, cuando el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, finalizaba la nauguración de un parque deportivo. Tras subir a su camioneta, fue abordado por un hombre que en evidente estado de ebriedad lo amenazó de muerte. “No me mientas, porque voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente”, le dijo el hombre, que posteriormente fue detenido.

El intendente de la localidad, Facundo Torres, quien estaba presente en el episodio, relató al medio cordobés Cadena 3 que el individuo se acercó a la camioneta y Schiaretti bajó la ventana cuando le quiso hablar. "Siempre fuera de sus cabales, empezó hablando contra el presidente Mauricio Macri y después le dijo que había muchos pobres", relató Torres.

Luego, el sujeto le pidió trabajo: "Hermano, si vos a mí me das una pala y un pico, yo me cago laburando. Dale, dale. Tirámelo, dámelo, ahora", le dijo. Schiaretti, conciliador, le respondió destacando la importancia de que los ciudadanos trabajen para salir adelante.

Y fue entonces cuando el vecino lo amenazó: "Pero no me mientas. ¿Sabés por qué no me mientas? Porque yo voy a ser el primero que te va a meter un tiro en la frente". El gobernador cordobés se vio sorprendido con esas palabras y respondió: "No, no me amenaces".

Tras el incidente fue detenido e imputado por coacción calificada. Además, por orden del fiscal que interviene en la causa, el doctor Alejandro Peralta Ottonello, se solicitó que sea sometido en las próximas horas a distintas pericias de rigor y enviado a un hospital neuropsiquiátrico.