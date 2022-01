La mujer a la que le arrancaron varias uñas y la golpearon al ser asaltada junto a su marido e hijas en su casa de un country en el partido bonaerense de Presidente Perón recibió el alta médica y aseguró que los amenazaron con cortarle la lengua a una de sus hijas de siete años si no les decían dónde estaban los ahorros de la familia.

Mónica López, esposa del empresario gastronómico Maximiliano Ferrari, llegó en la tarde del jueves al barrio cerrado San Eliseo tras permanecer un día internada en el sanatorio Los Arcos a causa de los golpes recibidos durante el asalto.

.

Antes de ingresar a su vivienda, contó que el día del hecho, ocurrido en la noche del pasado martes, se despertó "con cinco hombres encapuchados" en su habitación y al prender el velador, advirtió que los asaltantes apuntaban con armas a sus hijas y a su marido.

Luego relató que tres de los ladrones se fueron con Ferrari hacia su camioneta a buscar dinero en efectivo, y que dos se quedaron con ella, "muy violentos", y le empezaron a preguntar "donde estaban los dólares".

"Le dije que yo no tenía dólares, que mi marido le iba a dar los pesos que él tenía en la camioneta, y me dice: 'Yo no vine por pesos, yo vine por dólares´", recordó en diálogo con el canal TN.

.

En esas circunstancias, le arrancaron una uña con un alicate y Mónica le dijo a uno de los delincuentes que tenía 1.000 dólares en una cartera, ante lo cual le respondieron que necesitaban "más".

De acuerdo al relato de la víctima, al arrancarle la segunda uña, los asaltantes dijeron que "evidentemente" eso no iba a funcionar, porque entonces lo traen a su "marido y lo empiezan a patear en el piso". "Traeme a las gemelas, le voy a cortar la lengua a una de las gemelas así la otra cuenta donde están los dólares", dijo otro de los asaltantes, relató Mónica.

Cuando escuchó eso, López se desesperó y empezó un forcejeo. Su marido también comenzó a pelear con los delincuentes. Al ver que habían perdido el control de la situación, los ladrones escaparon.

.

La mujer cree que los ladrones sabían a donde ingresaban. “Alguien les dijo que teníamos dólares”, aseguró. “Me llamó la atención que me hablara de las gemelas ¿Cómo sabían?”, se preguntó la mujer. Y le llamó la atención que no entraran a otra casa con acceso más fácil.

Sobre los ladrones, la mujer torturada destacó que tenían una tonada del noreste argentino, que eran desorganizados y que hacía “cada uno lo que quería”.