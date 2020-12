Un violento episodio rompió la tranquilidad de este lunes feriado en el barrio porteño de Villa Crespo. Un hombre se atrincheró casi tres horas en la terraza de una vivienda, según aseguró, tras haber recibido una notificación judicial de una denuncia por violencia de género, y amenazó con hacer detonar una bomba que llevaba en una mochila.

Finalmente, se entregó a la policía. Pero los vecinos siguieron acercandose al lugar, como es el caso de Luis, un amigo de la ex pareja del hombre, quién diálogo en exclusiva con Crónica HD.

"Es una persona violenta. Yo lo conocí cuando estaban en pareja y el chabón un día le pegó adelante de los hijos", contó Luis.

.

"Ya tenía dos denuncia. Ojalá se hubiera matado", sentenció el hombre,

"Es un gil violento, por eso le pusieron una perimetral", indicó el muchacho, que se acercó luego de recibir el llamado de su amiga y compañera de trabajo.

"Recién me enteré, ella me llamó y me dijo que él estaba acá, por eso vine", sostuvo Luis con nerviosismo mientras trataba de conocer el estado de la mujer. Luego, le informaron que ella estaba bien y que el hombre, identificado como Rene, estaba detenido.

.

Además, contó que la mujer tiene dos hijos. Uno con Rene y otro fruto de una relación anterior.

Luego de amenazar con inmolarse, pasadas las 8.40 de esta mañana, el hombre aceptó entregarse y fue bajado desde la terraza a través de una escalera que la policía montó en el frente de la vivienda.



El hombre, que fue atendido por personal del SAME, quedó detenido a disposición de la Justicia que lo indagará en las próximas horas.

.