Milagros Gómez, la adolescente de 14 años, que durante la pasada Nochebuena resultó herida en la cabeza por una bala perdida en el partido bonaerense de Moreno está "grave", bajo "pronóstico muy reservado" y con "lesión cerebral", según el parte médico difundido este jueves por el hospital Mariano y Luciano de la Vega de ese distrito.

De acuerdo con lo informado este jueves al mediodía por el director médico Emanuel Zavarías, la joven "entró el 24 de diciembre, pasadas las doce y un minuto de la noche, traída por familiares, en un cuadro de coma".

"Se le hizo la medida de reanimación inicial y, entre otros estudios, una tomografía de cerebro que evidencia una lesión cerebral producto de un proyectil en grandes regiones del cerebro, de compromiso vital", detalló el médico.

La nena resultó herida en la cabeza por una bala perdida.

De acuerdo con el informe, la chica fue sometida a los cuidados requeridos en el área critica del servicio de emergencia y posteriormente fue derivada a terapia intensiva, donde permanece internada.

"El pronóstico es muy reservado, de una paciente grave. La lesión cerebral no tenia criterio neuroquirúrgico y se le hizo recientemente una nueva tomografía, donde se observa que no tiene cambios ni ninguna nueva conducta", añadió Zavarías al explicar los motivos por los cuales la joven no será operada.

Finalmente, el director médico dijo que este jueves por la mañana se le suspendió toda la sedación para controlarla neurológicamente y ver cómo evoluciona, por lo que las próximas horas son "decisivas".